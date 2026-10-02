Berlin Today: Қазақстан ішкі өндірістің үлесін дәйекті түрде арттырып келеді
Бұл туралы сарапшылар Қазақстанның соңғы жеті жылдағы дамуына арналған таяуда жарияланған мақаласында мәлімдеді.
Сарапшылар Қасым-Жомарт Тоқаевтың президенттігі кезінде ел экономикасы бірден бірнеше негізгі секторларда тұрақты даму мен өсім перспективаларын көрсетіп отырғанын атап өтті.
Ең көрнекі мысалдардың бірі – автомобиль өнеркәсібінің дамуы. Соңғы жеті жылда Қазақстанда 800 мыңға жуық машина шығарылды.
Бұл саланың дамуы тек автоөнеркәсіптің өзі үшін ғана маңызды емес. Құрастыру кәсіпорындарының айналасында жеткізушілер, логистикалық компаниялар, сервистік ұйымдар желісі мен мамандар шоғыры қалыптасуда.
Әрбір жаңа өнеркәсіп нысаны экономиканың бірнеше секторында бірден сұраныс тудырады. Зауытқа құрамдас бөлшектер, көлік, электр энергиясы, техникалық, инженерлік және қаржылық қызметтер қажет. Сондықтан да өнеркәсіптік өндіріс кәсіпорынның өз аясынан әлдеқайда кең экономикалық әсер туындатады.
Осындай үдеріс басқа салаларда да жүріп жатыр. Қазақстан Үкіметінің мәліметінше, 2025 жылдың соңына қарай арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарда 860 жоба жүзеге асырылған. Соның нәтижесінде 57 200-ден астам жұмыс орны ашылды. 2030 жылға дейін бұл аймақтарда тағы шамамен 200 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Сондай-ақ 2025-2029 жылдары Қазақстан 140 өндірістік бастаманы іске қосуды жоспарлап отыр.
Бұл ретте Қазақстан табиғи артықшылықтарынан бас тартпай, негізгі салаларды жүйелі түрде дамытып келеді. Тарихи тұрғыдан экономикасы едәуір дәрежеде шикізат экспортына сүйеніп келген Қазақстан үшін өз өндірісі мен өңдеу саласын дамыту стратегиялық маңызға ие.
Қазақстан қосылған құнды ел ішінде қалыптастыруға сенімді қадам басып келеді. Бұл халықты тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп қана қоймай, инженерлік құзыреттерді дамытуға серпін беріп, жергілікті жеткізушілер желісін кеңейтуге және экономиканың шикізаттық емес секторын біртіндеп ұлғайтуға мүмкіндік береді.
Мұнда да сарапшылардың пікірінше, Қазақстанның географиялық жағдайы өзгеше мәнге ие бола бастайды. Бүгінгідей Еуразия арқылы өтетін сауда маршруттары қайта қаралып жатқан шақта біздің еліміз өзін Қытай, Еуропа, Ресей, Кавказ бен кең жайылып жатқан Орталық Азия арасындағы байланыстырушы буын ретінде көбірек танытуда. Бұл өз кезегінде Қазақстанның әлемдік аренадағы мәртебесін айтарлықтай арттыра түсіп, шетелдік инвесторларды белсенді тартуға ықпал етпек.