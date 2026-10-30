Берел қорымының бірегей жәдігерлері Париждегі халықаралық көрмеге қойылады
Қазақстан Республикасының Ұлттық музейінде Париждегі Адам музейі мен Францияның Қазақстандағы елшілігі өкілдерімен кездесу өтті.
Тараптар 2027 жылы Парижде өтетін «Тарихқа дейінгі дәуірдегі байлық пен билік» халықаралық көрмесіне дайындық мәселелерін талқылады.
Көрмеге Адам музейінің, Франция мен Еуропаның өзге елдеріндегі музейлердің коллекциялары қойылады. Қазақстан атынан Ұлттық музей қатысады. Көрмеде Берел қорымынан табылған бірегей археологиялық жәдігерлерді таныстыру жоспарланып отыр.
Кездесуде жәдігерлерді көрмеге дайындау, олардың сақталуын қамтамасыз ету және жобаға ғылыми сүйемелдеу жүргізу мәселелеріне айрықша мән берілді.
Бұл кездесу қыркүйекте Парижде өткен Қазақстан күндері аясында қол жеткізілген уағдаластықтың жалғасы болды.
Ортақ жоба музейлер арасындағы әріптестікті нығайтуға, мамандардың тәжірибе алмасуына және Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасын шетелдік жұртшылыққа кеңінен танытуға бағытталған.
Ең оқылған:
- Қазақстанда 1 қаңтардан бастап кімдердің жалақысы 40%-ға дейін көтеріледі
- Астанада азық-түлік бағасы арзандайды: Ақмола облысынан жәрмеңкеге 490 тонна өнім жеткізіледі
- Мемлекеттік зейнет жасын күтпей зейнетақы алуға бола ма? – Маман жауап берді
- Мұғалімдер қағазбастылықтан құтқарылады: Енді ұстаздар тек 5 құжат толтыруы мүмкін
- Әр саладағы жалақы мөлшері: Қазақстандық зумерлер қайда жұмыс істейді және қанша табады?