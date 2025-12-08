Бенин президенті төңкеріс әрекетінің сәтсіз аяқталғанын жариялады

Бенин қауіпсіздік күштері төңкеріс әрекетіне қатысы бар 13 адамды тұтқындады, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасай отырып.
Соңғы мәліметтер бойынша, әскери төңкеріс әрекетінің алдын алу кезінде 13 адам тұтқындалды, атап айтқанда, BeninTV ұлттық телеарнасының кеңсесіне жасалған шабуылға қатысқан 12 адам және тағы бір бұрынғы әскери қызметкер, - деп хабарлайды Actualites229.
24heuresauBenin хабарлауынша, төңкеріс әрекеті кезінде өзін теледидардан әскери қалпына келтіру комитетінің басшысы деп жариялаған көтерілісшілер көсемі подполковник Паскаль Тигри көтерілістің басқа бірнеше ұйымдастырушыларымен бірге қашып жүр.
Басылымның хабарлауынша, Бенин әскерилері мен қауіпсіздік қызметкерлері көтерілісшілерді белсенді түрде іздестіруде.
Бенин президенті Патрис Талон жексенбі күнгі бейнеүндеуінде халыққа үндеу жасап, әскерилер елді сәтсіз төңкеріс әрекетіне қатысы барлардан тазартқанын мәлімдеді.
Әскерилермен бірге біз елді көтерілісшілерден толығымен тазартып, қарсылықты басуға қол жеткіздік, - деді ол.
Хабарды BeninTV көрсетті.
Жексенбі күні бір топ сарбаз Бенин ұлттық теледидарының ғимаратына басып кіріп, президент Патрис Талонды биліктен тайдырып, шекараларды жауып тастадық деп мәлімдеді. Подполковник Паскаль Тигри өзін қайта құру комитетінің басшысы деп жариялады.
БАҚ хабарлауынша, көтерілісшілер президент резиденциясына басып кіруге тырысқан, бірақ тойтарыс берілген. Сыртқы істер министрі Олушегун Аджади Бакари әскерлердің айтарлықтай бөлігі билікке адал екенін нақтылады. Кейінірек жергілікті Ішкі істер министрлігі тәртіптің қалпына келтірілгені туралы хабарлады.