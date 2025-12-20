Бельгияда Наполеон Бонапарттың сақинасы ұрланды

Бельгияның Женап қаласындағы "Наполеонның соңғы штаб-пәтері" мұражайы сәрсенбі, 17 желтоқсан күні кешке тоналған, деп хабарлайды BAQ.KZ RTBF телеарнасына сілтеме жасап.
Теледидардың хабарлауынша, екі ұры ғимаратқа терезе арқылы кірген. Ішінде олар ішіндегі заттарды алып кету үшін бірнеше көрме қораптарын сындырған. Коллекциядан заттар ұрланған, соның ішінде Наполеонмен байланысты бес гауһар тасты 18 караттық алтын сақина да бар. Бұл сақина 1815 жылы 18 маусымда Ватерлоо шайқасында император жеңілгеннен кейін табылған деп хабарланған. Ұрланған заттардың арасында Наполеон билігі кезіндегі алтын және күміс тиындар да болған.
Ұрланған заттардың нарықтық құны туралы хабарланған жоқ.
Қарақшылыққа қатысты полиция есебі берілді. Валлон Брабант прокуратурасы оқиға бойынша тергеу бастады.