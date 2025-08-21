Байқоңырдан тышқандар мен шыбындар ғарышқа ұшты

Тышқандар мен шыбындары бар спутник орбитаға шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі "РИА Новости"-ге сілтеме жасап.
Байқоңыр ғарыш айлағынан "Союз-2.1б" зымыран тасымалдаушысы сәтті ұшырылып, "Бион-М» №2 спутнигі орбитаға шығарылды.
Оның бортында 75 тышқан және шамамен 1,5 мың шыбын бар.
Ұшу 20 тамызда Астана уақыты бойынша сағат 22:13-де жүзеге асты. 9 минут 23 секундтан кейін аппарат 370–380 километр биіктіктегі орбитаға шығарылды. - деп жазады ақпарат агенттігі.
Роскосмос деректері бойынша, "Бион-М" спутнигінде 30 күн бойы биологиялық тәжірибелер жүргізілетін болады.
Ғалымдар тірі организмдердің жоғары ендік орбитасының жағдайларына қалай төтеп беретініне зерттеу жүргізбек. Өйткені бұл орбитада радиация деңгейі мен геомагниттік жағдай дәстүрлі 50–60 градусқа қисық орбиталардан ерекшеленеді.