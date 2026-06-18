Батыс Қазақстан облысындағы бухгалтер бюджеттен 9 миллион теңге ұрлаған
Бюджет қаражатына қол салған есепші сотталды.
БҚО Тасқала ауданының прокуратурасы Тасқала ауданы білім бөлімінің Мектептен тыс жұмыс орталығы» мемлекеттік кәсіпорынының есепшісі 9 млн теңгеден астам қаражатты жымқырғанын анықтады.
Нәтижесінде Қылмыстық кодекстің 189-бабы 3-бөлігі 1) тармағымен сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп, іс сотқа жолданды. Соттың үкімімен есепші 2 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу және 3 жылға материалдық-жауапты лауазымдарды атқару құқығынан айыруға сотталды, қаражат бюджетке қайтарылды, - деп хабарлады БҚО прокуратурасының баспасөз қызметі.
Үкім заңды күшіне енді.
Еске салайық, бұған дейін қарағандылық әйелдер емханаға заңсыз төленген ақшаларын қайтарып алды.
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