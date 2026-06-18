«Грантқа түсіремін»: Астанада 100-ден астам адамды алдаған алаяқ сотталды
«Ақшаға грант»: Астанада 111 азаматқа қатысты алаяқтық жасаған тұлға сотталды
Астана қаласының прокуратурасы білім беру гранттарын алуға, сондай-ақ магистратура мен докторантураға түсуге жәрдем көрсету туралы заңсыз уәделермен байланысты алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс бойынша мемлекеттік айыптауды қолдады.
Сотталушы азаматтарды білім беру саласында байланыстары бар екеніне және оқуға түсу мен грант алу мәселелерін кепілді түрде шешуге мүмкіндігі бар екеніне сендіріп, оларды адастырған. Оның уәделеріне сенген жәбірленушілер оған қомақты ақша қаражатын берген.
Шын мәнінде қандай да бір қызмет көрсетілмеген, ал алынған ақша қаражатын қаскөй иемденіп, өз қалауынша жұмсаған.
Қылмыстық әрекеттердің салдарынан 111 азамат зардап шегіп, келтірілген жалпы залал шамамен 70 миллион теңгені құрады. Бұл ретте жәбірленушілердің басым бөлігіне келтірілген залал өтелмеген. Кінәсін мойындағанына қарамастан, сот сотталушыға 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады, - деп хабарлады Астана қаласы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Сот үкімі 2026 жылғы 12 мамырда заңды күшіне енді.
Еске салайық, бұған дейін студенттерді грантқа ауыстырамын деп алдаған алаяқ ұсталды.
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