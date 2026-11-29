Батырхан Төлеуғали Гран-придің күміс жүлдегері атанды
Таеквондошы Батырхан Төлеуғали елордадағы Гран-придің күміс жүлдегері атанды
29 Қараша 2026, 00:59
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29 Қараша 2026, 00:5929 Қараша 2026, 00:59
235Фото: olympic.kz
Отандасымыз 80 келіге дейінгі салмақтың ақтық бәсекесінде ирандық Радин Зейналимен жолықты.
Үш раундтың қорытындысы бойынша ирандық таеквондошы 2:1 есебімен жеңіске жетті.
Айта кетейік, қазақстандық таеквондошы финалға дейін үш қарсыласын жеңді. Олардың қатарында 2025 жылғы әлем чемпионы, бразилиялық Энрике Маркес Родригес те бар
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