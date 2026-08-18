Басты дебатқа қатысатын партиялардың реттік нөмірі анықталды
Басты дебат ертең, 18 тамызда сағат 20:00-де өтеді.
18 Тамыз 2026, 11:07
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18 Тамыз 2026, 11:0718 Тамыз 2026, 11:07
130Фото: видеодан алынған кадр
Бүгін «24KZ» телеарнасының тікелей эфирінде өткен жеребе тарту рәсімінде партиялардың алдағы Басты дебаттағы сөз сөйлеу және қатысу реті белгілі болды.
Жеребе қорытындысы бойынша партиялар келесі реттік нөмірлерді иеленді:
- «Respublica» партиясы;
- «Байтақ» жасылдар партиясы;
- «Ақ жол» демократиялық партиясы;
- «Әділет» партиясы;
- «Ауыл» халықтық-демократиялық патриоттық партиясы;
- Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы (ЖСДП);
- Қазақстан Халық партиясы (ҚХП).
Ұйымдастырушылардың мәліметінше, Басты дебат ертең, 18 тамызда сағат 20:00-де өтеді.
Көрермендер пікірсайысты «24KZ» телеарнасының эфирінен, сондай-ақ арнаның ресми YouTube, Instagram, Facebook және TikTok желілеріндегі парақшалары арқылы тікелей эфирде тамашалай алады.
Дебат барысында партия өкілдері елдің саяси, әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты ұстанымдарын таныстырып, өз бағдарламаларындағы негізгі басымдықтарды ұсынады деп күтілуде.
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