Барлық өңірде дауылды ескерту жарияланды

Синоптиктер 22 қыркүйекте ел аумағында найзағай, желдің күшеюі мен өрт қаупінің жоғары болатынын ескертті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Еліміздің қай өңірлерінде дауыл күтіледі?
"Қазгидромет" 22 қыркүйекке арналған дауылды ескерту жариялады. Астана, Шымкент және барлық облыста ауа райы қолайсыз болуы мүмкін.
- Астана – күндіз найзағай, шквал, желдің екпіні 15–18 м/с.
- Шымкент – желдің жылдамдығы 15–20 м/с дейін, өрт қаупі сақталады.
- Алматы облысы – 17–22 м/с дейін жел, таулы аймақтарда қауіпті.
- Маңғыстау облысы – найзағай, жоғары өрт қаупі.
- Жетісу облысы – күндіз найзағай, таулы аудандарда тұман.
- Ақмола облысы – найзағай, шквал, туман.
- Атырау, Ақтөбе, Жамбыл, Қарағанды, СҚО, Ұлытау, Абай, ШҚО, Павлодар, Қостанай, Қызылорда, БҚО, Түркістан облыстары – әртүрлі деңгейде жел күшеюі, найзағай, туман, шаңды дауыл мен өрт қаупі күтіледі.
Қауіптің негізгі факторлары
Синоптиктердің мәліметінше, дауылды ескертудің негізгі себептері найзағай мен жел; шаңды дауылдар мен түнгі туман; таулы аймақтардағы өрттің жоғары қаупі; Абай және ШҚО-да – түнгі –1°С дейінгі үсік болады.
Тұрғындарға кеңес
Мамандар қазақстандықтарға келесі ережелерді сақтауды ұсынады:
- Ашық далада найзағай кезінде баспанаға жасырыну;
- Жел күшейгенде терезелерді жауып, ағаштар мен әлсіз құрылыстардан алшақ жүру;
- Өрт қауіпсіздігін қатаң сақтау, ашық от пайдаланбау;
- Жеке көлікпен жолға шыққанда ауа райы болжамын ескеріп, сақтық шараларын сақтау.