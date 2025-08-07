Бақыттың жасы мен қуаныштың дауысы: Грант иегерлері әсерлі сәттерімен бөлісуде

7 тамыз күні Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі 2025-2026 оқу жылына арналған мемлекеттік білім гранттарын тағайындау конкурсының қорытындысын жариялады. Бұл күнді еліміздің мыңдаған мектеп түлегі тағатсыздана күткен еді. Олар үшін бұл – арман болған тегін жоғары білімге бір табан жақындау мүмкіндігі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Грант иегерлерінің тізімі жарияланған сәттен бастап, әлеуметтік желілерде ондаған әсерлі видео пайда болды. Жас түлектер, олардың ата-аналары мен жақындары көз жасына ерік беріп, қуаныштан айқайлап, бір-бірін құшағына алып жатқан сәттерін бөлісіп жатыр.
Көпшілік үшін бұл тізім – жай ғана тізім емес, бұл – жаңа өмірдің бастауы. Бірі жақсы жаңалықты отбасымен бірге естісе, енді бірі жалғыз болса да, әр видеодағы қуаныш шынайы. Кейбір кадрларда жас түлектер көз жасын әрең тыйып, ата-анасын құшақтап жатады. Ал ересектердің де жүрегі елжіреп, олар да қуанышын жасыра алмайды.
Мен түстім! Грантқа! Анашым, естіп тұрсың ба? Тегін оқимын! – дейді көз жасына ерік берген бойжеткен бір видеода.
Тағы бір бейнежазбада жас жігіт тізерлеп отырып, естіген жаңалығына сене алмай, қуаныштан егіліп жатыр.
Әсіресе жүректі елжірететін сәттер – ата-аналар мен әжелер мен аталардың эмоциясы. Олар немерелерімен бірге нәтижені қарап, жылап, күліп, алғыс айтып, мақтанышпен құшақ жаяды.Ғылым және жоғары білім министрлігі 2025-2026 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру гранттары иегерлерінің тізімін жариялайды
Грант – бұл жай ғана тегін оқу емес. Көптеген қазақстандық отбасы үшін бұл – жарқын болашаққа жол, қаржылық ауыртпалықтан құтылу, ең бастысы – үлкен арманның орындалуы. Сондықтан осындай ерекше қуаныш пен эмоцияны толық түсінуге болады.
Ғылым және жоғары білім министрлігі де грант иегерлерін құттықтады:
Сіздердің білімге деген ұмтылыстарыңыз, қажырлы еңбектеріңіз бен биік армандарыңыз тоғысқан сәтке куә болу – біз үшін зор құрмет. Маңызды додада жеңіске жетуіңізбен шын жүректен құттықтаймыз – сіздер ең үздік болуға әбден лайықсыздар! - делінген ведомствоның құттықтауында.
Биылғы конкурс ерекше тартысты өтті: ҰБТ-дан жоғары балл жинау – грантқа кепіл бола алмады. Тіпті ондық үлестегі айырмашылық шешуші рөл атқарды. Сондықтан бұл додада жеңіске жеткен түлектер үшін бұл қуаныштың құны да, қуаты да ерекше.
Біреулер жеңісін тойлап жатса, енді біреулер әлі де үмітін үзген жоқ – барлық талапкер бірдей грантқа іліккен жоқ. Қазірдің өзінде әлеуметтік желілерде тізімге енбегендерге қолдау білдіру сөздері айтылып жатыр. Бірақ бүгінгі күн – ел бойынша мыңдаған отбасы үшін мереке екені анық.
Еске салсақ, бүгін Ғылым және жоғары білім министрлігі 2025-2026 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру гранттары иегерлерінің тізімін жариялады.