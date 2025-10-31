Бақытты әйел, білікті маман және табысты кәсіпкер

Қазіргі заманда кәсібін сүйіп, сонымен қатар отбасы мен балаларға уақыт табатын әйелдердің үлгісі көп. Солардың бірі – жоғары санатты дәрігер, кәсіпкер және үш баланың анасы Айзада Бақытжанқызы Копбосынова. Сауатты, қолы жеңіл, жұрт мақтаған стоматологпен BAQ.KZ тілшісі де әңгімелесіп қайтты.
Әдетте тіс дәрігеріне баруға балалар түгілі үлкендер де жүрексінетіні жасырын емес. Ал, біздің кейіпкерімізге келген бүлдіршіндер тіс емдетуден қорықпайды.
Білікті маман стоматологиядағы ауыз қуысы, тіс, қызыл иек шырышты қабатының қабынуында жансыздандыру тәсілімен емдейді.
Заманауи әдістерді қолдануды жетік меңгерген маман доктор-смайл, депофорез, апек-локатор әдісін қолдана отырып, оң нәтижелерге қол жеткізген.
Оның кәсіби жолы 35 жылдық тәжірибеден тұрады. Айзада ханым тек дәрігер ретінде ғана емес, сонымен қатар өз ісін дамытқан табысты кәсіпкер ретінде де танымал.
Айзада Бақытжанқызының кәсіби өмірі облыстық балалар стоматологиялық емханасынан басталған. Сол жерде ол 20 жылдан астам уақыт балалардың тісін емдеп, тәжірибе жинақтады. "Дантист" клиникасында бас дәрігер-стоматолог қызметін 8 жыл қатарынан атқарғаннан кейін, өз кәсібін дамытуға бел буды. Нәтижесінде, бүгінгі таңда ол медициналық орталықтың негізін қалаған.
Бір істі бастау үшін өз ісін жетік білу аздық етеді, – дейді Айзада Бақытжанқызы. – Кәсібіңізге тек кәсіби шеберліктен бөлек, төзім, табандылық, жанкештілік керек. Егер науқасқа шынайы қамқорлықпен қарамасаңыз, ешқандай табысқа жету қиын. Бір тісті дұрыс емдемеу болашақта үлкен мәселеге әкеледі. Сондықтан әр әрекетіміз мұқият болуы керек. Кейде 6-7 сағат қатарынан науқастарды қабылдаймыз. Шаршайсың, бірақ жұмысыңның нәтижесін көргенде бәрі ұмытылады. Әр пациентке жеке жеке көңіл бөлемін. Олардың алдымен тек тісінің саулығына ғана емес жалпы денсаулық жағдайымен танысып шығамын. Соған қарап ем-дом жүргіземін.
Көп жылдық тәжірибе мен жауапкершілік Айзада Бақытжановнаны тек дәрігер ретінде ғана емес, сонымен қатар табысты кәсіпкер ретінде де қалыптастырды. Оның кәсібі тек медициналық қызмет қана емес, отбасылық бизнеске айналған. Мұны ол өзінің әңгімесінде ерекше атап өтті:
Бірнеше қиын кезеңдер болды. Кәсіпкерлік жол тек қана кәсіби біліммен шектелмейді. Сізге әр сәтте сабыр, дұрыс шешім қабылдау қабілеті, командаға сенім қажет. Біз клиникада әр науқасқа тек кәсіби ем ғана емес, қамқорлық көрсетуге тырысамыз, - дейді.
Айзада Бақытжанқызының отбасы медицина саласына берілген. Жолдасы Мұхан Аманов – хирург дәрігер, ал екі ұлы да өз кәсібін таңдаған. Үлкен ұлы Айдын Аманов бала дәрігері, кіші ұлы Айдос Аманов тіс дәрігері. Айзада ханым үшін бұл – үлкен қуаныш.
Балаларымның медицина саласында қызмет етуі мен үшін мақтаныш. Үлкен ұлым Айдын өз ісін сүйіп атқарады, ал Айдос менің жолымды қуып, тіс дәрігері болды. Біз отбасымызбен медицина саласында бірлесіп жұмыс жасаймыз. Бұл тек кәсіби тәжірибені дамытуға ғана емес, отбасы құндылықтарын сақтауға да көмектеседі, – дейді дәрігер.
Үйде Айзада ханым – бақытты ана және немерелерінің апасы екенін де атап өткен жөн.
Отбасы – менің басты тірегім. Күнделікті жұмыс пен клиникадағы жауапкершілікті жеңілдететін нәрсе – отбасымның қолдауы мен махаббаты, – деп бөлісті ол.
Кейіпкеріміздің тәжірибесі көрсеткендей, дұрыс гигиена мен стоматологиялық тексерулерді уақытында жасау – денсаулық кепілі. Ол науқастарға тек емдеу ғана емес, профилактика мен тіс күтімінің маңыздылығын үнемі түсіндіреді.
Күнделікті тіс тазалау, дұрыс щетка таңдау, құрамында фтор бар тіс пастасын қолдану өте маңызды. Сонымен қатар, жылына екі рет стоматологқа қаралу керек. Бұл қарапайым қағидалар тіс ауруларының алдын алады. Жұмыстың бір қиындығы балаларды емдеу. Олардың қорқынышын басу үшін, сенімінен шығу үшін өзің де бала болып, тіл табысып алуың керек. Көңілін аулау үшін қолдарына ойыншық, сыйлық беріп, теледидардан мультфильм қосып береміз. Сондықтан әрине ересектермен жұмыс істеген оңайырақ. Бірақ стоматологтан қорқатын ересектер де көп. Біз пациенттерден тек сабырлықты талап етеміз, – дейді дәрігер.
Айзада ханым балаларға тіс емдеуді сүйіспеншілікпен үйретудің маңыздылығын ерекше атап өтеді.
Балаларды қорқытпай, ойын арқылы үйрету – ең тиімді әдіс. Кішкентай кезден бастап балаларға дұрыс гигиена дағдыларын енгізу керек. Көбінесе ата-аналар балалардың алғашқы тісін дұрыс күтіп, дұрыс әдеттерді қалыптастыра алса, болашақта тіс аурулары азаяды, – дейді ол.
Клиникада ол заманауи технологияларды пайдалана отырып, емдеудің сапасын жоғары деңгейде ұстайды.
Науқастың сенімі – ең басты капитал. Ол үшін біз тек кәсіби мамандарды ғана емес, сонымен қатар жылы қатынасты да сақтаймыз, – деп қосады дәрігер.
Кәсіпкерлік жол оңай емес. Айзада Бақытжанқызы өзінің табысына жету үшін бірнеше қиындықты жеңіп өтті. Алғашқы кездерде қаржылық қиындықтар мен кадр мәселесі туындаған. Бірақ табандылық пен кәсіби біліктілік арқасында ол өз клиникасын дамытып, қазіргі таңда сенімді медициналық орталыққа айналдырды.
Ең бастысы – пациентке сапалы қызмет көрсету. Тек осындай қағидамен ғана сенімді клиенттер қалыптасады. Қиындықтар болды, бірақ олардан сабақ алып, болашаққа жоспар құру маңызды, – дейді дәрігер.
Қазақстан стоматология ассоциациясы Айзада Бақытжановнаны "Абырой" медалімен марапаттаған. Бұл оның кәсіби беделін әрі дәрігер ретінде, әрі кәсіпкер ретінде дәлелдеген маңызды белгі.
Айзада Копбосынова өзінің табандылығы мен жанкештілігінің арқасында кәсіби және жеке өмірде биік жетістіктерге жетті. Кәсібін сүйіп жасау ғана емес, сонымен қатар қиындықты жеңу, отбасына қолдау көрсету, ұрпақ тәрбиесіне мән беру – оның өмірлік ұстанымы.
Дәрігер болу екі адамның бірінің қолынан келе бермейді. Дәрігер болу үшін адамға жылы жүрек пен жан мейірімділігі, кішіпейіл мінез, ең бастысы, қолдың ептілігі, білімнің жоғары болуы және сезімталдық қасиеттер ауадай қажет. Адамның бойында мұндай қасиеттер болмаса, дәрігер болу да мүмкін емес. Денсаулық – Алла тағаладан адамға берілген нығметтердің бірі. Сондықтан әрбір адам өз денсаулығын өзі күтуі қажет. Адамға басқа ағза мүшелері қандай қажет болса, тіс те сондай қажет. Аурудың көбісі ауыз қуысы мен тістен басталады. Себебі, тістің асты шайнау мен қорытуға үлкен әсері бар. Сол себептен тісті жуып, оған күнделікті күтім жасаудың маңызы өте зор. Қалай десек те, адамның денсаулығы – өз қолында. Мен үшін ең басты жетістік – отбасы, балаларым мен немерелерімнің бақытты болуы. Кәсібімнің табысы да сол отбасы қуанышының бір бөлігі, – дейді ол.
Мамандықтың бəрі жақсы, бірақ дəрігерліктің орны бөлек. Бұл əрі күрделі, əрі қастерлі мамандық. Дəрігер өзін мамандығына лайықты ұстаса, оған құрмет пен халықтың ықылас-сенімі өздігінен-ақ оралады. Оны жоғалтып алған немесе тіпті, бойында ақ халаттыға лайықты қасиеттер мен қызығушылық болмаған, тек диплом алумен дəрігер атанған дəрігер тек өзіне өкпелеуге тиісті. Ал Копбосынова Айзада Бақытжановна – заманауи медицина мен кәсіпкерліктің үлгісі, табандылығы мен жанкештілігі арқылы кәсіби және жеке өмірде жоғары нәтижелерге жеткен әйел. Ол өз ісін сүйіп, отбасын қадірлеп, үш ұлдың тәрбиесінде үлгі көрсетті. Оның тәжірибесі мен кеңестері тек науқастар үшін ғана емес, жастар үшін де құнды. Айзада ханым – нағыз білікті маман, қиындыққа мойымай, табысты әйел мен кәсіпкердің жарқын үлгісі.