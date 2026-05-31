Бақытты ана, белсенді кәсіпкер
Жамбыл облысы, Жамбыл ауданындағы Дайрабековтер отбасы көпке үлгі. "Отбасы – шағын мемлекет" болса, осы құндылықты іс-әрекеттерімен насихаттап, өнегелі бала өсіріп, өрісті кәсіп жүргізіп келе жатқан Фарида Дайрабекованың ұстанымы ерекше. BAQ.KZ тілшісі бақытты отбасының өнегесін көзбен көріп қайтты.
Берекелі отбасы – қоғамның тірегі
Жамбыл ауданында өнегелі өмір салтымен көпшілікке үлгі болып жүрген Дайрабековтер отбасы туралы кеңінен айтуға толық негіз бар. Себебі отбасы – қоғамның негізгі тірегі болса, сол қоғамның берік болуы тікелей жанұядағы тәрбиеге, сыйластық пен бірлікке байланысты. Осындай асыл құндылықтарды өмірінің басты қағидасына айналдырған Дайрабековтер әулеті бүгінде ауыл тұрғындары арасында үлкен құрметке ие.
Қазақ халқы ежелден «Отан – отбасынан басталады» деп бекер айтпаған. Шаңырақтың шаттығы мен берекесі елдің де еңсесін көтереді. Сондықтан ұрпақ тәрбиесіне ерекше мән беріп, ізгілік пен адамгершілікті алдыңғы орынға қоятын отбасылар әрдайым қоғам назарында болуы тиіс.
Дайрабековтер отбасы – осындай тағылымы мол, бірлігі жарасқан жанұялардың бірі. Бұл шаңырақтағы ең басты құндылық – өзара сыйластық. Отау құрғандарына 20 жыл болған Айбек пен Фарида Дайрабековтер төрт ұл-қыз өсіріп отыр. Отбасы мүшелері бір-біріне қамқорлық танытып, кез келген жағдайда қолдау көрсетуге дайын. Олар үшін байлық пен мансаптан бұрын адамдық қасиет, шынайылық пен қарапайымдылық жоғары тұрады.
Кәсіпкерлік пен қоғамдық қызметті қатар алып жүрген жан
Отбасының ұйытқысы болып отырған Фарида Дайрабекова – ауданға белгілі кәсіпкер ғана емес, сонымен қатар қоғамдық жұмыстарға белсене араласып жүрген жан. Ол аудандық «Іскер әйелдер» кеңесінің өкілі ретінде көптеген игі бастамалардың басы-қасынан табылып келеді.
Кәсіпкерлікпен қатар қоғамдық жұмыстарды алып жүру үлкен жауапкершілік пен қажыр-қайратты талап етеді. Осы жолда өзінің табандылығы мен ұйымдастырушылық қабілетін танытып жүрген Фарида ханым көпшілік арасында зор беделге ие.
"Ұлы ана" медалі – еңбектің жемісі
Отбасы құндылықтарын дәріптеп, өнегелі тәрбие көрсетіп жүргені үшін Фарида Дайрабекова жақында үлкен марапатқа ие болды. Атап айтқанда, еліміз бойынша 9000 адамның ішінен іріктелген 37 ананың қатарынан көрініп, "Ұлы ана" медалімен марапатталды.
Бұл марапат – ананың бала тәрбиесіндегі еңбегіне, қоғамдағы белсенділігіне және ұлттық құндылықтарды насихаттаудағы қызметіне берілген жоғары баға.
Отбасы – адам өмірінің алтын діңгегі, тіршіліктің басты тірегі. Мен үшін отбасы әрдайым бірінші орында тұрады. Қандай жетістікке жетсем де, қандай белесті бағындырсам да, оның артында мені қолдап отырған жанұямның, ата-анамның және балаларымның сенімі мен қолдауы бар, – дейді Фарида Дайрабекова.
Оның айтуынша, кәсіпкерлікпен айналысу ғана емес, қоғамға пайда тигізу де әрбір азаматтың міндеті. Осы мақсатта ол әлеуметтік және қайырымдылық шараларына белсенді қатысып келеді.
Ұлттық тәрбие – ұрпаққа аманат
Фарида ханым үшін ең маңызды мәселенің бірі – бала тәрбиесі. Ол балаларын ұлттық құндылықтарды құрметтеуге, үлкенге ізет, кішіге қамқор болуға тәрбиелеуді басты міндет санайды.
Бүгінгі таңда технология дамып, заман өзгерсе де, қазақы тәрбие мен отбасы құндылығы ешқашан өз маңызын жоғалтпауы керек. Баланың бойына мейірім мен адамгершілікті сіңіру – ең алдымен ана тәрбиесінен басталады. Сондықтан ананың қоғамдағы орны қашанда ерекше, – дейді ол.
Фарида Дайрабекова "Ұлы ана" медалімен марапатталуын өзі үшін ғана емес, бүкіл әулетінің мерейі ретінде қабылдайтынын айтады.
Дастархан басындағы дәстүр
Дайрабековтер әулетінде отбасы мүшелерінің бір-біріне көңіл бөлуі ерекше байқалады. Олар үшін бірге өткізілген әрбір сәт қымбат. Бір дастархан басында жиналып, еркін әңгімелесу, қуаныш пен қиындықты бірге бөлісу – бұл шаңырақтың басты дәстүрлерінің бірі.
Қазіргі таңда уақыттың тапшылығына байланысты көп отбасы бір-біріне жеткілікті көңіл бөле алмай жатады. Бірақ, менің ойымша, қандай жағдай болса да отбасы әрқашан бірінші орында тұруы керек. Өйткені адамға ең үлкен күш пен жылулықты беретін орта – өзінің жанұясы, – дейді Фарида ханым.
Оның пікірінше, қоғамдағы татулық пен тұрақтылық та әр отбасының берекесінен басталады. Сондықтан балаларға отбасының қадірін түсіндіру – ата-ананың басты міндеттерінің бірі.
Отағасының ойы
Отбасының берекесі мен бірлігін сақтау жолында отағасы Айбек Дайрабековтің де орны ерекше.
Отбасы – адам өміріндегі ең үлкен байлық. Қазақта "Отан – отбасынан басталады" деген сөз бекер айтылмаған. Біз отбасымызбен осы құндылықтарды әрдайым бірінші орынға қойып келеміз. Фарида екеуміз отау құрғанымызға биыл 20 жыл толып отыр. Осы уақыт ішінде қуанышты да, қиындықты да бірге еңсердік, – дейді ол.
Айбек Дайрабековтің айтуынша, балаларға дұрыс тәрбие беру үшін ата-ананың өзі үлгі болуы қажет. Сондықтан олар ұл-қыздарына ең алдымен адамгершілікті, адалдықты және еңбекқорлықты үйретуге тырысады.
Ол сондай-ақ жұбайының қоғамдық жұмыстардағы белсенділігі мен «Ұлы ана» медаліне ие болуын отбасы үшін үлкен мақтаныш санайды.
Үлгілі отбасы – ел болашағының кепілі
Жамбыл ауданында мұндай өнегелі отбасылар аз емес. Дегенмен Дайрабековтер әулетінің ерекшелігі – олардың қарапайымдылығында, бір-біріне деген шынайы құрметінде және ұлттық құндылықтарды берік ұстануында.
Қазақ халқында "Ырыс алды – ынтымақ" деген дана сөз бар. Шынында да, ынтымағы жарасқан отбасында әрдайым береке болады. Дайрабековтер шаңырағы – соның жарқын дәлелі.
Бүгінгі ұрпақ тәрбиесінде осындай отбасылардың рөлі ерекше. Себебі жас буын көргенін қайталайды. Егер бала кішкентайынан сыйластық пен мейірімге толы ортада өссе, оның болашағы да жарқын болмақ.
Татулық пен түсіністікті ту еткен Дайрабековтер әулеті алдағы уақытта да өздерінің ізгі жолынан таймай, қоғамға пайдасын тигізе беретіні сөзсіз. Өйткені берекелі отбасы – берік қоғамның бастауы. Ал үлгілі отбасы – ел болашағының кепілі.
Қоғамға қызмет отбасыдан басталады
Дайрабековтер отбасының өмірлік ұстанымдарының бірі – қоғамнан шет қалмай, елдің дамуына өз үлесін қосу. Олар үшін азаматтық жауапкершілік тек кәсіби қызметпен немесе қоғамдық жұмыстармен шектелмейді. Керісінше, туған жердің өркендеуіне атсалысу, айналадағы адамдарға қолдау көрсету, жастарға бағыт-бағдар беру – әрбір саналы азаматтың міндеті деп есептейді.
Фарида Дайрабекова қоғамдық жұмыстарға белсенді араласа жүріп, әйелдердің кәсіпкерлікке бет бұруына, олардың өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруына қолдау көрсетуді де маңызды бағыттардың бірі санайды. Оның пікірінше, әйел адамның қоғамдағы рөлі тек отбасы тәрбиесімен ғана шектелмейді. Бүгінде нәзік жандылар кәсіпкерлікте, білім мен медицина саласында, мемлекеттік қызметте және қоғамдық өмірде табысты еңбек етіп келеді. Дегенмен қандай жетістікке жетсе де, әйел үшін отбасының орны ерекше болып қала береді.
Әйел адамның бойында мейірім мен жауапкершілік қатар жүреді. Сондықтан қай салада еңбек етсе де, ол отбасы құндылықтарын ұмытпауы керек. Мен үшін де кәсіпкерлік пен қоғамдық жұмыстар маңызды болғанымен, ана болу – ең үлкен мәртебе. Балаларымның жетістігі мен тәрбиесі әрдайым бірінші орында тұрады, – дейді Фарида ханым.
Отбасы мүшелері де қоғамдық бастамалардан тыс қалмайды. Олар түрлі қайырымдылық шараларына қатысып, мұқтаж жандарға қолдау көрсетуді азаматтық парыз санайды. Мұндай игі істер балалардың бойында мейірімділік пен жанашырлық қасиеттерін қалыптастырып, олардың өмірге деген көзқарасын кеңейтеді.
Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы
Дайрабековтер отбасының тағы бір ерекшелігі – балалар тәрбиесіне ерекше көңіл бөлуі. Олар тәрбиенің негізі отбасыдан басталатынын жақсы түсінеді. Сондықтан балаларымен жиі сырласып, олардың пікірін тыңдауға, дұрыс бағыт көрсетуге уақыт бөледі.
Отбасында кітап оқуға, білім алуға және еңбекқор болуға ерекше мән беріледі. Ата-ананың пікірінше, заман қанша өзгерсе де, білім мен тәрбие ешқашан өз құндылығын жоғалтпайды. Бүгінгі балалар – ертеңгі ел тізгінін ұстайтын азаматтар. Сондықтан олардың бойында ұлттық сана, туған жерге деген сүйіспеншілік пен жауапкершілік сезімі қалыптасуы тиіс.
Біз балаларымыздың ең алдымен жақсы адам болғанын қалаймыз. Қандай мамандық иесі болса да, адал еңбекті бағалай білсе, үлкенді сыйлап, кішіге қамқор болса, біз үшін ең үлкен жетістік сол. Өйткені адамгершілік қасиетсіз ешқандай табыстың қадірі болмайды, – дейді Айбек Дайрабеков.
Татулықтың тағылымы
Қазақ халқы қашанда отбасы татулығын жоғары бағалаған. «Бірлік бар жерде – тірлік бар» деген сөздің мәнін Дайрабековтер отбасының өмірінен анық көруге болады. Олар үшін кез келген қиындықты бірге еңсеру, қуанышты бірге бөлісу – отбасының басты қағидаларының бірі.
Шаңырақтағы өзара сыйластық пен түсіністік балалардың да бойынан байқалады. Бұл – ата-ананың берген тәрбиесінің, көрсеткен өнегесінің нәтижесі. Осындай отбасылар көбейген сайын қоғамдағы тұрақтылық пен ынтымақтың да нығая түсетіні сөзсіз.
Бүгінде Дайрабековтер әулеті тек өз балаларына ғана емес, айналасындағы жастарға да үлгі болып отыр. Олар өмірдің мәні материалдық байлықта емес, отбасы бақыты мен адамдық қасиеттерде екенін ісімен дәлелдеп келеді.
Қай кезде де отбасының берекесін сақтап, ұрпақ тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп жүрген жандар қоғамның құрметіне лайық. Осындай өнегелі шаңырақтардың бірі – Дайрабековтер әулеті. Олардың өмір жолы мен ұстанымы көпшілікке ой салып, отбасы құндылықтарының қадірін тереңірек түсінуге ықпал етеді.
Өйткені мықты отбасы – қуатты мемлекеттің негізі. Ал татулық пен еңбекке сүйенген шаңырақ – елдің ертеңіне салынған берік іргетас. Дайрабековтер отбасының өнегелі жолы осы ақиқаттың айқын көрінісі.
Ең оқылған:
- Қазақстанда 1 маусымнан бастап не өзгереді
- «Бесінші баласын босанғанын ұмытып қалған»: Ақбаян Мұқанғалиеваның жағдайы әлі де белгісіз
- Түркістан облысында адам өлімі тіркелді: Күдікті 9-сынып оқушысы
- Трамп: Ормуз бұғазы халықаралық кеме қатынасына ашық болуы керек
- Иран АҚШ-тан келіссөздер үшін 12 млрд доллар төлеуді талап етуде