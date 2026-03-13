Банк шотын "жалға берген" қазақстандық сотталды

Бүгінде дропперлік – интернет-алаяқтық схемаларының негізгі элементтерінің бірі.

Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Ақкөл ауданында дропперлік ісі бойынша үкім шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бүгінде дропперлік – интернет-алаяқтық схемаларының негізгі элементтерінің бірі. Дропперлердің шоттары арқылы қылмыскерлер ұрланған ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдырып, шығарып алады.

Ақкөл ауданы прокуратурасының нұсқауы бойынша дроппер ҚР ҚПК-нің 128-бабы тәртібімен ұсталды, және сол күні ҚР ҚК-нің 232-1-бабының 1-бөлігінде көзделген қылмыстық теріс қылықты жасағаны үшін азамат «Н»-ға қатысты мемлекеттік айыптау қолдау тапты.

Сотталушылар орнында жұмыссыз жас азамат болды, ол ақшалай сыйақы үшін өзінің банк шотын үшінші тұлғаларға берген.

Сот отырысында сотталушы өз кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне өкініш білдірді. Оның кінәсі ұсынылған дәлелдемелердің жиынтығымен дәлелденді.

Істі қарау қорытындысы бойынша сот айыптау үкімін шығарды – сотталушы кінәлі деп танылып, айыппұл түріндегі жазаға сотталды.

