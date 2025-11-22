Бангладештегі жер сілкінісінен 10 адам қаза тапты

Бангладештің жаңа тарихындағы ең қуатты жер сілкіністерінің бірі жұма күні Дакка маңында болып, кем дегенде 10 адамның өмірін қиып, жүздеген адамның жарақат алуына себеп болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бангладеш метеорология департаментінің (BMD) мәліметінше, 5,7 магнитудалы жер сілкінісі жергілікті уақытпен 10:38-де тіркелген. Оның эпицентрі Даккадағы Агаргаон сейсмикалық орталығынан 13 шақырым шығыста, Нарсингди қаласының маңында орналасқан.
Жер сілкінісінен кейін билік жедел әрекет ету тетігін іске қосып, апат салдарын жою мен құтқару жұмыстарын жүргізу үшін арнайы топтарды оқиға орындарына жіберді.
