Бангладеште тігіншілер жалақыны 140 пайызға көтеруді талап етуде
Дакка қаласы мен оған жақын өнеркәсіптік аудандарда наразылық білдірушілер полициямен қақтығысып, жолдар мен тасжолдарды жапқан.
Бангладеште тігін өнеркәсібі қызметкерлерінің жалақыны көтеру туралы наразылықтары бесінші күн қатарынан жалғасып жатыр. Осыған байланысты 4 қарашада саладағы ең төменгі жалақы мөлшерін қайта қарау жөніндегі арнайы кеңестің алғашқы отырысы өтеді.
Reuters-тің жазуынша, жұмысшылар қазіргі ең төменгі айлық жалақыны 12 500 такадан 30 мың такаға (шамамен 243 доллар) дейін көтеруді талап етуде. Олардың айтуынша, азық-түлік, тұрғын үй және басқа да күнделікті қажеттіліктер бағасының өсуіне байланысты қазіргі табыс негізгі шығындарды өтеуге жетпейді.
Дакка қаласы мен оған жақын өнеркәсіптік аудандарда наразылық білдірушілер полициямен қақтығысып, жолдар мен тасжолдарды жапқан. Құқық қорғау органдары көзден жас ағызатын газ бен жарық-шу гранаталарын қолданған. Қауіпсіздікке байланысты жүздеген зауыттың жұмысы уақытша тоқтатылды.
Бангладештің тігін өнеркәсібінде шамамен 4 миллион адам еңбек етеді. Бұл сала елдің экспорттық кірісінің 80 пайыздан астамын қамтамасыз етеді. Сондықтан наразылықтар халықаралық жеткізілімдерге де әсер етуі мүмкін.
Өндірушілер жалақыны көтеру мәселесін шешуде саланың бәсекеге қабілеттілігі мен кәсіпорындардың қаржылық мүмкіндіктерін ескеру қажеттігін айтады. Ал сарапшылар еңбек өнімділігін арттыру мен жұмысшылардың табысын әділ реттеу ұзақ мерзімді тұрақтылық үшін маңызды екенін атап өтті.
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