Бангладеш соты бұрынғы премьер Шейх Хасинаны өлім жазасына кесті

Бангладеш соты 2024 жылғы жаппай наразылықты күшпен тарату кезінде адамзатқа қарсы қылмыс жасағаны үшін елдің бұрынғы премьер-министрі Шейх Хасинаны сырттай өлім жазасына кесті. Ол бір жыл бұрын Үндістанға қашып кеткен болатын, деп хабарлайды BAQ.KZ BBC-ге сілтеме жасап.
78 жастағы Хасинамен бірге оның үкіметіндегі тағы екі шенеунік – бұрынғы Ішкі істер министрі Асадузаман Хан Камал мен полицияның экс-басшысы Чаудхури Абдулла әл-Мамун кінәлі деп танылды.
Сот залында тек соңғы сөзі болды: ол өз кінәсін мойындады.
Бангладештегі жаппай наразылық 2024 жылдың шілдесінде басталып, көп ұзамай жүздеген адам, соның ішінде балалар қаза тапқан қанды қақтығысқа ұласты.
Наразылықты қатаң басып-жаншыған сәттің видеосы әлеуметтік желіде тарап, ел тұрғындарының ашу-ызасын тудырды.
Бангладештегі ереуілді студенттер ұйымдастырған болатын: олар мемлекеттік сектордағы жұмыс орындарының үштен бірін 1971 жылы Пәкістаннан тәуелсіздік алу үшін соғысқан ардагерлердің туыстарына арнайы бөлу жүйесін өзгертуді талап етті.