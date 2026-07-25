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  • Балқаш көлінің жағалауында құтқарушылар төрт баласы бар отбасыға көмек көрсетті

Балқаш көлінің жағалауында құтқарушылар төрт баласы бар отбасыға көмек көрсетті

Зардап шеккендер жоқ, медициналық көмек ешкімге қажет болмады.

25 Шілде 2026, 08:11
АВТОР
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Скриншот 25 Шілде 2026, 08:11
25 Шілде 2026, 08:11
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Фото: Скриншот

Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында, Тасарал ауылынан солтүстік-шығысқа қарай 20 шақырым жерде орналасқан Балқаш көлінің жағалауында Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары жолда қалған отбасыға көмек көрсетті.

Патрульдеу барысында құтқарушылар техникалық ақауға байланысты тоқтап қалған жеңіл автокөлікті байқап, жедел көмекке келген. Мамандар көліктің ақауын оқиға орнында жөндеп, кейін оны жақын маңдағы елді мекенге дейін қауіпсіз сүйемелдеп жеткізді.

Көлікте алты адам, оның ішінде төрт бала болған. Зардап шеккендер жоқ, медициналық көмек ешкімге қажет болмады.

ТЖМ азаматтарға алыс жолға шығар алдында көліктің техникалық жағдайын мұқият тексеруге, өзімен бірге жеткілікті ауыз су, байланыс құралдары мен қажетті жабдықтарды алуға, сондай-ақ сапар бағыты туралы жақындарына алдын ала хабарлап жүруге кеңес береді.

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