Балалар мекемелерін санитарлық қадағалау күшейтіледі

1 ақпаннан бастап Қазақстанда мектептер мен балаларға арналған нысандарға жүргізілетін мемлекеттік бақылау тәртібі күшейтіледі. Енді тексерулер алдын ала ескертусіз, кенеттен жүргізіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті төрағасының орынбасары Марал Рақымжанова Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді.
Оның айтуынша, тексерісті алдын ала ескерту балалардың гигиеналық құралдармен қамтылуы, төсек-орын мен киімнің тазалығы, тұрғын жайлардың санитариялық жағдайы, тамақ сапасы, ауызсуға қолжетімділік пен температуралық режим сияқты маңызды талаптарды анықтауға кедергі келтірген. Бұл мәселе, әсіресе, өз құқықтарын өздері қорғай алмайтын кәмелетке толмаған балалар үшін өзекті.
Кенеттен тексеру қағидатын енгізу тексеру алдында адал емес бақылау субъектісінің уақытша «тәртіп орнату» мүмкіндігін болдырмай, объектінің нақты және объективті жай-күйін бағалауды қамтамасыз етеді. Ерекше тәртіп енгізу – балалардың денсаулығы мен қауіпсіздігін қорғауды күшейтуге бағытталған жүйелі шешім. Бұл қоғам мен ата-аналар үшін бақылаудың ашықтығын арттырып, үдерістің барлық қатысушыларының, ең алдымен қызмет көрсетушілердің жауапкершілігін күшейтуге мүмкіндік береді, - деп атап өтті спикер.
Жаңа бақылау моделі санитариялық талаптардың бұзылуын уақтылы анықтауға, инфекциялық аурулардың таралу қаупін азайтуға және балалар мекемелеріндегі жалпы санитариялық ахуалды жақсартуға көмектеседі деп күтіліп отыр.
Денсаулық сақтау министрлігі бұл өзгерістер соңғы жылдары санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылық саласында сақталып келген және балалардың қауіпсіздігіне тікелей әсер еткен мәселелерді шешуге бағытталғанын алға тартты.
Еске салайық, бұған дейін Астанада қызылшаға қарсы вакцина алмаған балалар ауруханаға жатқызылмайтынын хабарладық.
Жанерке ЖӘКЕН