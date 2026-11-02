Балабақшадағы жиһаз қандай болуы керек: Ата-аналар нені ескеруі қажет?
Балабақшадағы жиһаз баланың бойы мен жасына сай, қауіпсіз әрі тазалауға қолайлы болуы керек.
Бала балабақшада күнінің едәуір бөлігін өткізеді. Ол жерде ойнайды, сурет салады, тамақтанады, тынығады. Сондықтан топ бөлмесіндегі үстел, орындық пен кереуеттің сапасы мен қауіпсіздігіне ерекше мән беру қажет. Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Айгүл Шағалтаева балабақшадағы жиһазға қойылатын негізгі талаптарды түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Балабақшадағы жиһазды таңдағанда оның сыртқы көрінісі мен бағасына ғана емес, ең алдымен баланың жасына, бойына және қауіпсіздігіне сәйкестігіне назар аудару керек. Себебі бүлдіршін күнделікті әрекеттерінің басым бөлігін үстел мен орындықты пайдаланып орындайды. Ал күндізгі тынығу кезінде кереуеттің қолайлылығы маңызды.
Мамандардың айтуынша, үстел мен орындық баланың бойы мен жасына сай болуы тиіс. Орындықтың биіктігі немесе үстелдің өлшемі ересектерге елеусіз көрінгенімен, бүлдіршіннің дұрыс әрі жайлы отыруына тікелей әсер етеді.
Бала үстел басында өзін еркін сезініп, сурет салғанда, тамақтанғанда немесе тапсырма орындағанда қиналмауы тиіс. Ойын және оқу бөлмелерінде арқалығы бар орындықтар мен балаларға лайықталған үстелдердің болуы осы қажеттіліктен туындайды, – дейді Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Айгүл Шағалтаева.
Жиһаздың қауіпсіздігіне қалай көз жеткізуге болады?
Балабақшадағы жиһаздың техникалық жағдайын да үнемі бақылау қажет. Босаған бекітпе, шайқалған орындық, сынған бөлшек немесе бүлінген беткі қабат бүлдіршіндердің қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін. Мұндай ақаулар дер кезінде анықталып, жиһаз жөнделуі немесе жаңасына ауыстырылуы керек.
Жиһаздың жарамдылығы да үнемі назарда болғаны жөн. Босаған бекітпе, шайқалған орындық, сынған бөлшек немесе бүлінген беткі қабат баланың қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін. Сондықтан мұндай ақауларды дер кезінде анықтап, жиһазды жөндеу немесе ауыстыру маңызды, – дейді маман.
Бөлмедегі жиһаздың орналасуы да ескерілуі тиіс. Балалардың жүріп-тұруына, еркін қозғалуына және ойнауына жеткілікті орын қалуы қажет. Топ бөлмесін жиһазбен шамадан тыс толтыру балалардың қозғалысына кедергі келтіруі мүмкін.
Тағы бір маңызды талап – тазалық сақтауға қолайлылық. Балабақшадағы үстелдер, орындықтар мен басқа да жабдықтардың беті оңай тазаланып, ылғалды өңдеуге жарамды болуы керек. Жиһаз жасалған материалдар, бояулар мен жабындар балалардың денсаулығына қауіпсіз болуы қажет.
Тазалық сақтауға қолайлылық – тағы бір маңызды талап. Балабақшадағы үстелдер, орындықтар мен басқа да жабдықтардың беті оңай тазаланып, ылғалды өңдеуге жарамды болуы тиіс. Оларды жасауға пайдаланылған материалдар, бояулар мен жабындар балалардың денсаулығына қауіпсіз болуы қажет. Сондықтан жиһаз таңдағанда оның сыртқы көрінісі мен бағасына ғана емес, сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттарына да мән берген жөн, – деп түсіндірді Айгүл Шағалтаева.
Кереует пен ұйықтайтын орынға қойылатын талаптар
Баланың күндізгі тынығатын орны да мұқият ұйымдастырылуы керек. Кереуеттің өлшемі мен құрылымы жас ерекшелігіне сәйкес келіп, қауіпсіз әрі жайлы ұйықтауына жағдай жасауы тиіс.
Әсіресе кішкентай балаларға арналған кереуеттердің қоршауы мен бекітпелерінің жарамдылығын бақылау маңызды. Ал жиналмалы немесе түрлендірілетін кереуеттер қолданылған жағдайда, олардың орнықтылығы мен тетіктерінің дұрыс жұмыс істеуі назардан тыс қалмауы керек.
Баланың күндізгі тынығатын орны да мұқият ұйымдастырылуы қажет. Кереуеттің өлшемі мен құрылымы жас ерекшелігіне сәйкес келіп, қауіпсіз әрі жайлы ұйықтауына жағдай жасауы тиіс. Әсіресе кішкентай балаларға арналған кереуеттердің қоршауы мен бекітпелерінің жарамдылығын бақылау маңызды, – дейді департамент басшысы.
Кейбір балабақшада ойын мен ұйқы бір бөлмеде ұйымдастырылады. Мұндай жағдайда кеңістікті тиімді пайдалану ерекше мәнге ие. Кереуеттерді орналастырғаннан кейін де балалардың қауіпсіз қозғалуына мүмкіндік сақталуы керек. Бөлме шамадан тыс жиһазбен толтырылмай, санитариялық талаптар ескерілуі қажет.
Ата-аналар нені ескеруі керек?
Ата-аналар балабақшамен танысқанда тек бөлменің безендірілуіне назар аударумен шектелмегені жөн. Баласының қандай орындыққа отыратынын, қай жерде ұйықтайтынын және ойын алаңының қаншалықты қолайлы екенін де байқап көргені дұрыс.
Ата-аналар балабақшамен танысқанда бөлменің безендірілуімен шектелмей, баласының қандай орындыққа отыратынына, қай жерде ұйықтайтынына және ойын алаңының қаншалықты қолайлы екеніне назар аударғаны дұрыс. Жиһаздан ақау байқалса, бұл туралы тәрбиешіге немесе ұйым әкімшілігіне хабарлау қажет, – дейді Айгүл Шағалтаева.
Маманның айтуынша, балаға деген қамқорлық күнделікті тұрмыстағы қарапайым жағдайлардан көрінеді. Бойына шақ үстел, орнықты орындық, жайлы кереует пен еркін ойнайтын кеңістік – балабақшадағы қауіпсіз әрі қолайлы ортаның ажырамас бөлігі.
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