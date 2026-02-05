Бағаны негізсіз көтеретін дүкендерге 150 АЕК-ке дейін айыппұл салынады

Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі әлеуметтік маңызы бар тауарларға бағаны бақылауды күшейтті. 2025 жылғы 23 желтоқсаннан бастап осы тауарлардың тізімі 19-дан 31 атауға дейін кеңейтілді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бағаны бақылау «үйге жақын» дүкендерде, базарларда және сауда желілерінде жүргізіледі. Негізгі мақсат — сауда үстемеақысын 15%-дан аспайтын деңгейде сақтау және бағаның негізсіз өсуінің алдын алу.
Кәсіпкерлік субъектілерімен түсіндіру жұмыстары жүргізіледі: кеңестер өткізіліп, заңнамалық талаптар туралы ақпараттық материалдар таратылады.
Ережелерді бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған:
жеке тұлғалар мен шағын бизнес үшін — 5 АЕК;
орта бизнес үшін — 35 АЕК;
ірі бизнес үшін — 150 АЕК.
Бір жыл ішінде екі рет ережені бұзу қайталанса, екі есе айыппұл салу қарастырылған.
Минторг жүргізушілер кәсіпкерлерді белгіленген ережелерді қатаң сақтауға, айыппұлдан аулақ болуға және халыққа тауарлардың қолжетімділігін қамтамасыз етуге шақырады.