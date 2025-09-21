Backstreet Boys Астана тұрғындарымен бірге ағаш отырғызды

Жуырда Астанада Қазақстандағы түрлі конфессиялар мен ұлттар арасындағы достық пен бірліктің нышаны саналатын Бейбітшілік пен келісім саябағының ресми ашылуы өтті. "Таза Қазақстан" экологиялық айлығы аясында мұнда сенбілік ұйымдастырылып, оған аңызға айналған Backstreet Boys тобы да атсалысты, деп хабарлайды BAQ.KZ қала әкімдігіне сілтеме жасап.
Бейбітшілік пен келісім саябағы – конфессияаралық және мәдениетаралық диалогты нығайтуға арналған бірегей кеңістік. Мұнда «Жұлдызды аспан» туннелі, «Өмір ағашы» ескерткіші мен сатылы сарқырама орналасқан.
«Таза Қазақстан. Астана – тазалық пен тәртіптің үлгісі» экологиялық айлығы аясында бұл жерде ерекше іс-шара болды: әйгілі Backstreet Boys тобы елордалықтармен бірге ағаш отырғызуға қатысты. Музыканттар экологиялық бастаманы жылы қабылдап, жасыл қала құру ісіне өз үлестерін қосуға қуана келісім берді.
Мұндай акциялар табиғатты қорғау – бүкіл әлем халқын біріктіретін ортақ құндылық екенін еске салады.
Айта кетейік, елордада 13 қыркүйек пен 11 қазан аралығында дәстүрлі «Таза Қазақстан. Астана – тазалық пен тәртіптің үлгісі» экологиялық айлығы өтіп жатыр.