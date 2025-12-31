БАӘ Йеменнен қалған әскерін шығаруға уәде берді

Біріккен Араб Әмірліктері Сауд Арабиясымен қарым-қатынастағы дағдарысқа байланысты Йеменде қалған әскери бөлімшелерін елден шығаруға дайын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Бұл шешім Сауд Арабиясы қолдаған Йемен Президенттік кеңесінің БАӘ әскерлеріне 24 сағат ішінде кету туралы талабынан кейін қабылданды.
Reuters мәліметінше, Эр-Рияд бастаған коалиция Мукалла портында БАӘ-мен байланысы бар делінген қару жеткізіліміне әуе соққысын жасаған. Бұл екі ел арасындағы шиеленісті бұрын-соңды болмаған деңгейге жеткізді.
БАӘ Қорғаныс министрлігі 2019 жылдан кейін Йеменде тек терроризмге қарсы шағын бөлімшелер қалғанын, енді олардың миссиясы да тоқтатылатынын хабарлады. Ведомство соңғы оқиғалар жағдайды қайта бағалауға мәжбүр еткенін атап өтті.
Сауд Арабиясы БАӘ-ні Йеменнің оңтүстігіндегі сепаратистік Оңтүстік өтпелі кеңесті қолдап, елдің ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндірді деп айыптауда. Ал БАӘ әуе соққысына таң қалғанын айтып, порттағы жүкте қару болмағанын мәлімдеді.
Сарапшылардың пікірінше, БАӘ әскерінің шығарылуы қысқа мерзімде шиеленісті бәсеңдетуі мүмкін, алайда Әмірліктердің сепаратистік күштерді қолдауы басты мәселе болып қала береді. Айта кетейік, Сауд Арабиясы мен БАӘ – OPEC ұйымындағы негізгі мұнай экспорттаушылары, ал арадағы келіспеушілік мұнай нарығына да әсер етуі ықтимал.