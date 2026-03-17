БАӘ әуе кеңістігін ішінара уақытша жапты
Ресми дерекке сәйкес, шешім қауіпсіздік мақсатында қабылданған.
Бүгiн 2026, 07:48
Фото: Amr Alfiky / Reuters
Біріккен Араб Әмірліктері Ираннан төнген қауіпке байланысты әуе кеңістігін ішінара уақытша жабу туралы шешім қабылдады. Бұл туралы елдің азаматтық авиация басқармасы мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
БАӘ Қорғаныс министрлігі қазіргі уақытта әуе қорғанысы жүйелері Ираннан ұшырылған зымырандар мен дрондардың шабуылдарын тойтарып жатқанын хабарлады.
Билік өкілдері жағдайдың тұрақтануына қарай әуе кеңістігі қайта ашылатынын атап өтті.
