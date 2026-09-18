Азимова, Әбдіров, Смайылов: Президент үш маңызды мемлекеттік органның басшыларын тағайындады
Мемлекет басшысының Жарлығымен үш маңызды мемлекеттік органның басшылары тағайындалды. Олардың еңбек жолы да назар аударарлық.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Эльвира Әбілхасымқызы Азимова Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының Төрағасы, Нұрлан Мәжитұлы Әбдіров Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы, ал Әлихан Асханұлы Смайылов Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының Төрағасы лауазымына тағайындалды.
Эльвира Азимова
Эльвира Әбілхасымқызы Азимова 1973 жылғы 15 ақпанда дүниеге келген. 1996 жылы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетін «халықаралық заңгер» мамандығы бойынша тәмамдаған.
Еңбек жолын Шымкент қаласының Дзержинский аудандық ішкі істер бөлімінде басқару пультінің кезекші операторы болып бастаған.
1996-2013 жылдары Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде түрлі лауазымдарда қызмет атқарды. 2013-2019 жылдары Әділет министрінің орынбасары болды.
2019-2022 жылдары Қазақстандағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметін атқарды. Сонымен қатар Президент жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның және Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі болды.
Ресми өмірбаянға сәйкес, Азимова 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Конституциялық Соттың Төрағасы қызметіне тағайындалған.
Нұрлан Әбдіров
Нұрлан Мәжитұлы Әбдіров 1961 жылғы 12 қаңтарда туған. КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебін және КСРО ІІМ Бүкілодақтық ғылыми-зерттеу институтының күндізгі адъюнктурасын тәмамдаған. Заң ғылымдарының докторы, профессор.
1982-1997 жылдары Қарағанды жоғары мектебінде оқытушылық қызмет атқарды.
Кейін Есірткіні бақылау жөніндегі мемлекеттік комиссияда, Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес агенттігінде және Әділет министрлігінің тиісті құрылымдарында басшылық қызметтер атқарды.
2002-2009 жылдары Қауіпсіздік кеңесі Хатшылығында түрлі лауазымда жұмыс істеді. 2005-2009 жылдары Қауіпсіздік кеңесі Хатшысының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі болды.
2009-2020 жылдары Парламент Мәжілісінің депутаты, Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің төрағасы қызметін атқарды. 2020 жылы Сенат депутаты, кейін Сенат Төрағасының орынбасары болды.
2022 жылғы 25 қаңтардағы Президент Жарлығымен Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы болып тағайындалған.
Әлихан Смайылов
Әлихан Асханұлы Смайылов 1972 жылғы 18 желтоқсанда Алматы қаласында дүниеге келген.
1994 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін «қолданбалы математика» мамандығы бойынша, 1996 жылы Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Қазақстан менеджмент, экономика және болжамдау институтын бітіріп, мемлекеттік басқару магистрі дәрежесін алған.
Еңбек жолында Статистика агенттігінде, Президент Әкімшілігінде және бірқатар мемлекеттік құрылымдарда қызмет атқарған.
1999-2003 жылдары Статистика агенттігін басқарды. Кейін Сыртқы істер вице-министрі, Қаржы вице-министрі, «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ президенті және басқа да лауазымдарда жұмыс істеді.
2018-2019 жылдары Қаржы министрі, 2019-2022 жылдары Премьер-Министрдің бірінші орынбасары – Қаржы министрі қызметтерін атқарды.
2022 жылғы қаңтардан 2024 жылғы ақпанға дейін Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі болды.
2024 жылғы 1 сәуірдегі Президент Жарлығымен Жоғары аудиторлық палатасының Төрағасы болып тағайындалған.
Мемлекет басшысының жаңа Жарлығына сәйкес, Эльвира Азимова, Нұрлан Әбдіров және Әлихан Смайылов аталған мемлекеттік органдардың басшылары қызметіне тағайындалды.
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