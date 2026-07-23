Азиада-2026: волейболдан Қазақстан құрамасының қарсыластары белгілі болды
Қазақстанның ерлер құрамасы А тобында сынға түседі.
23 Шілде 2026, 22:54
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23 Шілде 2026, 22:5423 Шілде 2026, 22:54
247Фото: Қазақстан волейбол федерациясы
Жеребе қорытындысы бойынша Қазақстан ерлер және әйелдер ұлттық құрамаларының қарсыластары белгілі болды.
Федерацияның баспасөз қызметінің мәліметінше, Қазақстанның ерлер құрамасы А тобында сынға түседі. Топтық кезеңде олар Жапония, Пәкістан және Өзбекстан құрамаларымен кездеседі.
Ал әйелдер құрамасы В тобына түсті. Қазақстандық волейболшылар Қытай және Филиппин құрамаларына қарсы ойнайды.
Әйелдер арасындағы жарыс 16–22 қыркүйек аралығында, ал ерлер арасындағы бәсеке 27 қыркүйек – 3 қазан аралығында өтеді.
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