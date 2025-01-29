Азиада-2025: Қазақстан командасының толық құрамы жарияланды

Қазақстан құрамасының 2025 жылғы Қысқы Азия ойындарына қатысатын спортшыларының толық тізімі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл көпсалалы спорттық шарада ел намысын 137 спортшы қорғайды.
Биатлон: Кирилл Бауэр, Әсет Дүйсенов, Владислав Киреев, Вадим Куралес, Александр Мухин, Дарья Климина, Арина Крюкова, Ольга Полторанина, Елизавета Белецкая, Полина Егорова.
Тау шаңғы спорты: Захар Кучин, Ростислав Хохлов, Алексей Кулаков, Данил Сысоев, Александра Троицкая, Ксения Бережная, Мария Шкабарова, Александра Скороходова.
Ски-альпинизм: Тимур Артюхин, Шыңғыс Байқашев, Денис Власов, Нияз Жанзақов, Әсем Назырова.
Керлинг: Ангелина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемір, Регина Эбауэр, Абылайхан Жүзбай, Айдос Аллияр, Әділ Жұмағожа, Ермек Мұсаинов, Арман Ержанов, Азизбек Надирбаева, Амина Какимжанова.
Конькимен жүгіру спорты: Надежда Морозова, Кристина Шумекова, Инесса Шумекова, Кристина Силаева, Алина Шумекова, Арина Ильященко, Маргарита Галиева, Дарья Важенина, Мария Деген, Елизавета Голубева, Виталий Щиголев, Нұралы Ақжол, Бақдәулет Сағатов, Артур Галиев, Роман Биназаров, Евгений Кошкин, Алтай Жәрдембекұлы, Никита Важенин, Вадим Якубовский, Демьян Гаврилов.
Шаңғы жарысы: Надежда Степашкина, Дарья Ряжко, Камила Елғазинова, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Мария Люфт, Ильяс Исабек, Наиль Башмаков, Ернар Нұрсбеков, Олжас Климин, Владислав Ковалев, Константин Борцов.
Фристайл-акробатика: Ардана Маханова, Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Дінмұхаммед Райымқұлов, Уланбакир Умурзаков, Асылхан Асан.
Мәнерлеп сырғанау: Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев, София Фарафонова, Софья Самоделкина, Байсанғұр Датиев, Гаухар Наурызова.
Шайбалы хоккей:
Ерлер: Андрей Шутов («Барыс», Астана), Максим Павленко («Рязань-ВДВ», БХЛ), Джелал-ад-Дин Әмірбеков («Магнитка», БХЛ), Иван Степаненко («Хумо», Ташкент), Темирлан Гайтамиров, Данил Бутенко, Әділ Бекетаев, Самат Данияр (барлығы – «Барыс», Астана), Дмитрий Бреус («Торпедо», ҚХЛ), Эдуард Михайлов («Арлан», Көкшетау), Артем Королев, Роман Старченко, Кирилл Савицкий, Алихан Өмірбеков, Кирилл Панюков, Руслан Оспанов (барлығы – «Барыс», Астана), Дмитрий Гренц, Артем Лихотников (екеуі де – «Хумо», Ташкент), Александр Борисевич («Сарыарқа», Қарағанды), Андрей Буяльский, Денис Чапоров («Арлан», Көкшетау), Вячеслав Колесников («Номад», Астана), Евгений Рымарев («Юнисон», БХЛ).
Әйелдер: Полина Говтва («Торпедо», Өскемен), Арина Щеколова («Томирис», Астана), Полина Яковлева, Катрин Мескини («Торпедо», Өскемен), Юлия Буторина, Дария Молдабай, Александра Воронова («Томирис», Астана), Аида Олжабаева, Анна Пяткова («Айсұлу», Алматы), София Зубкова, Дилназ Саяхатқызы, Мунира Саяхатқызы, Златоцвета Феоктистова («Торпедо», Өскемен), Мадина Тұрсынова, Татьяна Королева, Пернеш Ашимова, Лариса Свиридова, Малика Алдабергенова, Алина Иванченко («Айсұлу», Алматы), Александра Шегай, Анастасия Оразбаева, Екатерина Куценко, Надежда Филимонова («Томирис», Астана).
Шорт-трек: Денис Никиша, Абзал Әжғалиев, Мерсаид Жақсыбаев, Әділ Ғалиахметов, Глеб Ивченко, Айбек Насен, Ольга Тихонова, Яна Хан, Малика Ермек, Алина Әжғалиева, Мадина Жанбусинова, Зейнеп Құмарқан.
Ту ұстаушылар: Ольга Тихонова (шорт-трек) және Әділ Бекетаев (хоккей).