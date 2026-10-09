Әзербайжанда 14 оқушы сабақта дайындаған гамбургерден уланып қалды

Технология сабағында гамбургер жеген 14 оқушының жағдайы нашарлап, ауруханаға жеткізілді. Тағамнан улану дерегі тексеріліп жатыр.

9 Қазан 2026, 19:08
АВТОР
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media.az 9 Қазан 2026, 19:08
9 Қазан 2026, 19:08
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Фото: media.az

Әзербайжанның Бейлаган ауданында мектеп оқушылары тамақтан уланып, ауруханаға жеткізілді. Оқиға технология сабағында гамбургер дайындап, оны жегеннен кейін болған. Бұл туралы Мedia.az хабарлады.

Оқиға бүгін, түскі сағат 12:00 шамасында Эйвазалар ауылындағы Фахреддин Гулиев атындағы жалпы орта мектептің 7 «А» сыныбында болған.

Сабақ барысында мұғалім оқушыларға гамбургер дайындауды үйреткен. Дайындалған тағамды жегеннен кейін балалардың жағдайы нашарлаған.

Фото: media.az

Зардап шеккен 14 оқушы Бейлаган аудандық орталық ауруханасына жеткізілді. Медициналық аумақтық бөлімшелерді басқару жөніндегі бірлестіктің (TƏBİB) баспасөз қызметінің мәліметінше, олардың жетеуі – қыз, жетеуі – ұл.

Оқушыларға алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Қазіргі уақытта олардың ем-домы ауруханада жалғасып жатыр. Дәрігерлер барлық баланың жағдайын тұрақты деп бағалап отыр.

Оқиға тексеріліп жатыр

Әзербайжанның Азық-түлік қауіпсіздігі агенттігі оқиғаға қатысты тексеру жүргізіп жатыр.

Агенттіктің алдын ала мәліметінше, оқушылардың жағдайы технология сабағында өздері дайындаған тағамды жегеннен кейін нашарлаған.

Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Оқушылардың улануына нақты не себеп болғаны әзірге белгісіз.

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