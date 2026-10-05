Азамат Есқараев бірнеше елдегі елшілік қызметтерінен босатылды
5 Қазан 2026, 10:09
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5 Қазан 2026, 10:095 Қазан 2026, 10:09
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Президент Жарлығымен Азамат Есқараев бірнеше елдегі елшілік қызметтерінен босатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Азамат Несіпбайұлы Есқараев Қазақстан Республикасының Үндістан Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі, Қазақстан Республикасының Бангладеш Халық Республикасындағы, Бутан Корольдігіндегі, Мальдив Республикасындағы, Непалдағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы лауазымдарынан босатылды, – делінген Ақорданың ақпаратында.
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