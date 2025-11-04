Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Айырбастау пункттерінде доллар бағамы күрт төмендеді

Бүгiн, 14:22
Арман Мухатов - архив
Фото: Арман Мухатов - архив

Қазақстандағы айырбастау пункттерінде доллар бағамы күрт төмендеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Астанадағы айырбастау пункттерінде доллар 528–529 теңгеден сатылып, 521–522 теңгеден сатып алынуда. Ал Алматы қаласында сату бағамы – 524–526 теңге, сатып алу бағамы – 522–523 теңге аралығында.

Айта кетейік, 3 қараша күні Астанада доллардың орташа сату бағамы 532,33 теңге, сатып алу бағамы 526,33 теңге болған. Ал Алматыда доллар 529,42 теңгеден сатылып, 527,03 теңгеден сатып алынған.

Ұлттық банктің 4 қарашадағы ресми бағамы – 1 АҚШ доллары үшін 528,31 теңге деп белгіленді.

