Қазақстандағы айырбастау пункттерінде доллар бағамы күрт төмендеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Астанадағы айырбастау пункттерінде доллар 528–529 теңгеден сатылып, 521–522 теңгеден сатып алынуда. Ал Алматы қаласында сату бағамы – 524–526 теңге, сатып алу бағамы – 522–523 теңге аралығында.
Айта кетейік, 3 қараша күні Астанада доллардың орташа сату бағамы 532,33 теңге, сатып алу бағамы 526,33 теңге болған. Ал Алматыда доллар 529,42 теңгеден сатылып, 527,03 теңгеден сатып алынған.
Ұлттық банктің 4 қарашадағы ресми бағамы – 1 АҚШ доллары үшін 528,31 теңге деп белгіленді.
