Айдар Жарылғанов Президент Әкімшілігінің Мемлекеттік құқық бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды
2 Қазан 2026, 18:38
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2 Қазан 2026, 18:382 Қазан 2026, 18:38
161Фото: ©BAQ.KZ архиві
Президент Әкімшілігінің Мемлекеттік құқық бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының өкімімен Айдар Төлетайұлы Жарылғанов Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік құқық бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды, - деп жазылған АҚорда хабарламасында.