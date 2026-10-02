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  • Айдар Жарылғанов Президент Әкімшілігінің Мемлекеттік құқық бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды

Айдар Жарылғанов Президент Әкімшілігінің Мемлекеттік құқық бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды

2 Қазан 2026, 18:38
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 2 Қазан 2026, 18:38
2 Қазан 2026, 18:38
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Президент Әкімшілігінің Мемлекеттік құқық бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысының өкімімен Айдар Төлетайұлы Жарылғанов Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік құқық бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды, - деп жазылған АҚорда хабарламасында. 

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