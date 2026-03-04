  • Мұқаба
Әзірше салқын және желді ауа райы сақталады.

Бүгiн 2026, 11:43
АВТОР
©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Бүгiн 2026, 11:43
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Астанада наурыздың алғашқы күндері салқын және желді ауа райы сақталады. Синоптиктердің болжамы бойынша, елордада ауа температурасы күндіз нөл градус шамасында болады, ал түнде −10 °C-қа дейін төмендейді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Болжам бойынша, 4 наурызда күндіз шамамен −2 °C, түнде −10 °C-қа дейін суық болады деп күтілуде.

5 наурыз, бейсенбіде температура −1 °C-қа дейін көтеріледі, түнде −5 °C шамасында болып, жауын-шашын болуы мүмкін.

6 наурызда күндіз −2 °C, түнде −6 °C-қа дейін жетеді деп болжануда, бұлтты ауа райы сақталады.

7 наурызда күн сәл жылынады. Күндіз температура 0 °C-қа дейін көтерілуі мүмкін, бірақ жылбысқы қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Түнде термометр бағаналары −5 °C-қа дейін төмендейді.

8 наурызға қарай елордада күндіз қайтадан −2 °C, түнде −5 °C шамасында болады және күн құбылмалы бұлтты болады деп болжануда.

Синоптиктер сондай-ақ екпінді жел болатынын ескертеді. Оның жылдамдығы 3–6 м/с құрайды, ал екпіні 10–12 м/с-қа дейін жетуі мүмкін.

Еске салайық, бұған дейін метеорологтар наурызда ауа райы қандай болатынын болжаған еді. 

