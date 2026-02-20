Аяз, жаңбыр мен боран: 17 облыста дауылды ескерту жарияланды

Бірқатар өңірде жел күшейеді.

Бүгiн 2026, 02:34
Қазақстанның 17 облысында бүгін, 20 ақпанда ауа райының қолайсыздығы бойынша дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасап.

Түнде және таңертең орталық, Жетісу облысының таулы аймақтарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыс желдің екпіні кейде 23-28 м/с жетеді.

Ақтөбе, Қостанай, Шығыс Қазақстан, Абай облыстары мен Қарағанды, Павлодар, Батыс Қазақстан облыстарында қар, боран, көктайғақ, тұман.

Түнгі температура кей өңірлерде -10…-20 °С дейін төмендейді.

Жамбыл, Алматы, Түркістан, Маңғыстау, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстарында тұман, желдің 15-25 м/с күші байқалады.

Қызылордада кей жерлерде көктайғақ және тұман.

Синоптиктер кеңесі:

  • Ашық ауада ұзақ болмаңыз, әсіресе жолдарда абай болыңыз;
  • Аллергиялық, жүрек-қан тамырлары немесе өкпе ауруымен ауыратындар қажетті дәрі-дәрмектерін бірге алыңыз;
  • Жол қозғалысына ерекше назар аударыңыз, көктайғақ аймақтарда жылдамдықты азайтыңыз.

