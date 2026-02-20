Аяз, жаңбыр мен боран: 17 облыста дауылды ескерту жарияланды
Бірқатар өңірде жел күшейеді.
Бүгiн 2026, 02:34
Фото: BAQ.KZ архиві
Қазақстанның 17 облысында бүгін, 20 ақпанда ауа райының қолайсыздығы бойынша дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасап.
Түнде және таңертең орталық, Жетісу облысының таулы аймақтарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыс желдің екпіні кейде 23-28 м/с жетеді.
Ақтөбе, Қостанай, Шығыс Қазақстан, Абай облыстары мен Қарағанды, Павлодар, Батыс Қазақстан облыстарында қар, боран, көктайғақ, тұман.
Түнгі температура кей өңірлерде -10…-20 °С дейін төмендейді.
Жамбыл, Алматы, Түркістан, Маңғыстау, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстарында тұман, желдің 15-25 м/с күші байқалады.
Қызылордада кей жерлерде көктайғақ және тұман.
Синоптиктер кеңесі:
- Ашық ауада ұзақ болмаңыз, әсіресе жолдарда абай болыңыз;
- Аллергиялық, жүрек-қан тамырлары немесе өкпе ауруымен ауыратындар қажетті дәрі-дәрмектерін бірге алыңыз;
- Жол қозғалысына ерекше назар аударыңыз, көктайғақ аймақтарда жылдамдықты азайтыңыз.
