Аяз, қар және тұман: 14 облыста дауылды ескерту жарияланды
Мамандар жолда және далада жүретін азаматтарға абай болуды, ауа райының өзгеруін қадағалауды және қажетті қауіпсіздік шараларын сақтауды ұсынады.
«Қазгидромет» РМК бүгін, 27 ақпанда 14 облыста ауа райының қолайсыздығына байланысты дауыл туралы ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жетісу облысы: оңтүстік, шығыс және таулы аудандарда қалың қар, көктайғақ, кейде тұман.
Жамбыл облысы: таулы аймақтарда қар мен боран, тұман; жел 15-25 м/с.
Шығыс Қазақстан облысы: солтүстік пен оңтүстікте тұман; түнде -41°С қатты аяз күтіледі.
Абай облысы: шығыс, оңтүстік-батыс аймақтарда қарлы боран; жел 15-20 м/с.
Ұлытау облысы: солтүстік, шығыс, оңтүстік аймақтарда тұман; жел 15-20 м/с.
Маңғыстау облысы: батыс, солтүстік, орталықта жел 15-25 м/с.
Ақтөбе облысы: солтүстік және шығысында тұман; жел 15-18 м/с.
Қарағанды облысы: оңтүстік бөлігінде қар мен боран, солтүстік пен шығыста тұман; түнде -35°С аяз, жел 15-20 м/с.
Алматы облысы: таулы аудандарда қар, кейде боран; тұман, көктайғақ; жел 15-20 м/с.
Қызылорда облысы: орталық және солтүстікте төмен қарлы боран, кейде тұман; жел 15-20 м/с.
Түркістан облысы: таулы аудандарда қар мен жаңбыр, кейде тұман; жел 15-20 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысы: солтүстік және шығысында аздаған қар, төмен қарлы боран; жел 15-20 м/с.
Қостанай облысы: оңтүстік және шығысында тұман.
Батыс Қазақстан облысы: батыс және оңтүстігінде тұман.
Мамандар жолда және далада жүретін азаматтарға абай болуды, ауа райының өзгеруін қадағалауды және қажетті қауіпсіздік шараларын сақтауды ұсынады.
Ең оқылған:
- Денис Теннің жолын жалғаған чемпион: Президент Михаил Шайдоровты марапаттады
- 8 наурыз қарсаңында көпбалалы аналарға әлеуметтік төлем беріледі
- 1000-нан астам сарбаз 300 млн теңге несиені кейін төлейтін болды
- Ауа райы: Қыстың соңғы аптасы қандай болады?
- Ақтөбеде күйеуін өлтірген әлеуметтік қызметкер сот залынан босатылды: Заңды ма?