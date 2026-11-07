  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Автонесие мен ипотекаға қойылатын талаптарды қатаңдату кейінге шегерілді

Автонесие мен ипотекаға қойылатын талаптарды қатаңдату кейінге шегерілді

Ұлттық Банк төрағасының айтуынша, тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі бойынша жеңілдік кезеңін 2029 жылдың соңына дейін тағы екі жылға ұзарту жоспарланып отыр.

7 Қараша 2026, 05:42
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
pixabay 7 Қараша 2026, 05:42
7 Қараша 2026, 05:42
145
Фото: pixabay
Қазақстанда автонесие мен тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы берілетін ипотекаға қатысты қарыз жүктемесінің коэффициентін енгізу мерзімі ұзартылады. Бұл туралы Ұлттық Банк төрағасы Тимур Сүлейменов мәлімдеді.

Ұлттық Банк төрағасының айтуынша, тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі бойынша жеңілдік кезеңін 2029 жылдың соңына дейін тағы екі жылға ұзарту жоспарланып отыр. Себебі бұл бағыттағы несие портфелінің жағдайы тұрақты және талаптарды қатаңдатуға қажеттілік жоқ.  Ал автонесиелерге қатысты жеңілдік тағы 1 жылға ұзартылмақ. Осылайша, 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап автонесие рәсімдеуге қойылатын талаптар қатаңдатылмайды.

Бұған дейін автонесие нарығында өсім қарқыны жоғары болған. Жылдық өсім 73 пайызға дейін жетіп, несие беру көлемі екі есеге артқан. Алайда соңғы 12 айда бұл сегменттегі өсім 13-14 пайыз шамасында тұрақтанған.

Ең оқылған:

Наверх