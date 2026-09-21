Автобус пен жүк көлігі соқтығысты
Жол-көлік оқиғасына қатысты тергеу жүруде.
21 Қыркүйек 2026, 22:37
БӨЛІСУ
21 Қыркүйек 2026, 22:3721 Қыркүйек 2026, 22:37
17Фото: скрин
Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, апат «Шанхайский» деп аталатын көпір маңында болған. №11 бағыттағы Yutong маркалы маршруттық автобус пен ЗИЛ жүк көлігі соқтығысқан.
Жол-көлік оқиғасы салдарынан екі жүргізуші мен қоғамдық көлік жолаушылары ауруханаға түсті. Қазір осы факті бойынша тексеру жүріп жатыр, – деп хабарлады полиция.
Құқық қорғау органдары жол апатының мән-жайы мен себептерін анықтап жатыр. Тексеру қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданады.
Ең оқылған:
- 20 қыркүйекке арналған валюта бағамы жарияланды
- Алексей Луценко Қазақстанға Азия ойындарындағы екінші алтын медальді сыйлады
- Иран АҚШ-пен келіссөз бастау үшін жеті шарт қойды
- Екібастұзда аулада жеңіл көлік алты жасар баланы қағып, бала қаза тапты
- Азия ойындары: Жоламан Биғабыл каратэден алтын медаль жеңіп алды