Автобус пен жүк көлігі соқтығысты

Жол-көлік оқиғасына қатысты тергеу жүруде.

21 Қыркүйек 2026, 22:37
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
скрин 21 Қыркүйек 2026, 22:37
21 Қыркүйек 2026, 22:37
17
Фото: скрин
 
Көкшетауда автобус пен жүк көлігі соқтығысып, бірнеше адам ауруханаға түсті.

Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, апат «Шанхайский» деп аталатын көпір маңында болған. №11 бағыттағы Yutong маркалы маршруттық автобус пен ЗИЛ жүк көлігі соқтығысқан.

Жол-көлік оқиғасы салдарынан екі жүргізуші мен қоғамдық көлік жолаушылары ауруханаға түсті. Қазір осы факті бойынша тексеру жүріп жатыр, – деп хабарлады полиция.

Құқық қорғау органдары жол апатының мән-жайы мен себептерін анықтап жатыр. Тексеру қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданады.

Ең оқылған:

Наверх