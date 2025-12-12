Австрияда 14 жасқа толмаған қыздарға орамал тағуға тыйым салынды

Австрия даулы шешім қабылдады: 14 жасқа толмаған қыздарға мектептерде орамал тағуға тыйым салынды, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Ел Үкіметі мұны "гендерлік қысымға" қарсы қадам деп атап, ешбір қыздың денесін жабуға міндетті емес екенін атап өтті. Дегенмен, ислам ұйымдары балаларды стигматизациялауды жариялап, Конституциялық сотқа шағымдануға дайындалып жатыр.
Жаңа заң тек "ислам дәстүріне сәйкес" басын жабатын орамалдарға ғана қолданылады және 2026/27 оқу жылының басында күшіне енеді. Заңбұзушылық болған жағдайда мектептер баламен және ата-аналармен талқылау жүргізіп, содан кейін отбасын мектеп әкімшілігіне жіберуі керек. Төтенше жағдайларда ата-аналарға 150-ден 800 еуроға дейін айыппұл салынуы мүмкін.
Тыйымды билік партиялары OVP, SPÖ және Neos, сондай-ақ оппозициялық FPÖ қолдады. Жасылдар заңға қарсы шығып, оны заңды тұрғыдан әлсіз деп санады. IGGÖ ислам қауымдастығы тыйым балалардың құқықтарын бұзады және әлеуметтік келісімді бұзады деп санайды. Бұл Австрияның мұндай шектеулерді енгізуге екінші әрекеті: Конституциялық Сот алдыңғы заңды 2019 жылы кемсітушілік деп танып, күшін жойды.