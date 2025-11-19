Ауыл шаруашылығында терең өңделген өнім шығаруға басымдық беріледі – Үкімет

Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында Макроэкономикалық тұрақтандыру және халықтың әл-ауқатын арттыру бағдарламасының негізгі міндеттерінің бірі инфляция деңгейін төмендету, оның ішінде отандық өндірісті кеңейту және жоғары өңделген өнімдер үлесін арттыру екенін атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Барлық жоспарланған және іске асырылып жатқан инвестициялық жобалар, әсіресе, агроөнеркәсіп кешенінде белгіленген мерзімдерде жүзеге асырылуға тиіс. Мемлекет басшысы Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің республикалық форумында атап өткендей, терең өңделген өнім шығаруға басымдық беру қажет, – деп атап өтті Олжас Бектенов.