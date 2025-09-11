"Ауыл" партиясы Жолдауды жүзеге асыруға кең көлемде атсалыспақ

Бүгін Астанада «Ауыл» партиясының Төрағасы Серік Егізбаевтың жетекшілігімен Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауын талқылауға арналған республикалық партиялық активтің отырысы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жиынға Мәжіліс депутаттары, барлық өңірлік филиалдардың басшылары мен өкілдері, партия белсенділері, сондай-ақ Орталық аппараттың жауапты қызметкерлері қатысты. Сонымен қатар бейнеконференция арқылы облыстық және аудандық деңгейдегі партия құрылымдарының төрағалары да қосылып, талқылауға кең көлемде қатысуға мүмкіндік жасалды.
Отырысты аша отырып, Серік Егізбаев Президенттің Жолдауы — мемлекеттің алдағы жылдардағы даму бағытын айқындайтын стратегиялық құжат екенін атап өтті. Оның айтуынша, бұл құжат елдің саяси жүйесі мен қоғам өмірінің барлық салалары үшін негізгі бағыт-бағдарды белгілейді.
«Ауыл» партиясының басты міндеті – Жолдаудың мазмұнын әрбір азаматқа, әсіресе ауыл тұрғындарына жеткізу ғана емес, оны жүзеге асыруға белсенді атсалысу. Бұл бізден нақты қадамдарды талап ететін іс-қимыл жоспары. Біз ауыл шаруашылығы саласын, инфрақұрылымды дамытуды және ауылдағы халықтың өмір сапасын арттыруды басты басымдықтар ретінде қарастырамыз», – деді партия төрағасы.
Талқылау барысында қатысушылар Жолдауда айтылған негізгі бастамаларға тоқталды. Негізгі назар елімізде бір палаталы Парламент құру туралы ұсыныс пен оның саяси жүйеге әсеріне, ауыл шаруашылығын заманауи технологияларды енгізу арқылы жаңғыртуға және оның тиімділігін арттыруға, ауылдық өңірлердің инфрақұрылымын дамытуға – жолдар, ауыз су, интернет және әлеуметтік нысандарға, сондай-ақ шалғай ауылдар мен шағын елді мекендер тұрғындарына әлеуметтік қолдауды күшейту шараларына аударылды.
Жиын барысында Мәжіліс депутаттары да өз пікірлерін ортаға салды. Олар Президент ұсынған реформалардың ауылдағы әлеуметтік және экономикалық жағдайды түбегейлі жақсартуға бағытталғанын атап өтті.
Депутаттар еліміздің аграрлық секторын қолдау, ауыл кәсіпкерлерін несиелеу, жастарды ауылда қалдыруға арналған ынталандыру шаралары, білім мен медициналық қызметтің қолжетімділігін арттыру, сондай-ақ заңнамалық деңгейде қажет бастамаларды әзірлеу бойынша нақты ұсыныстарын айтты.
Серік Егізбаев ауылды дамыту мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі болуы тиіс екенін ерекше атап өтті. Ол тек ауылдық аумақтардың мәселелерін кешенді шешу арқылы азаматтардың әл-ауқатын арттыруға және елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге болатынын жеткізді.
Отырыста сөз алған өңірлік филиалдардың өкілдері өз аймақтарындағы жағдай туралы ақпарат беріп, шешуді қажет ететін басты мәселелерді атап өтті. Олар ауылдық жерлерде жұмыс орындарының жетіспеушілігі, тозығы жеткен инфрақұрылым мен сапалы әлеуметтік қызметтердің тапшылығы өзекті күйінде қалып отырғанын айтты. Әсіресе медициналық қызмет сапасын жақсарту, білімге қолжетімділікті арттыру және шаруа қожалықтары мен шағын ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын қолдау аса маңызды екені атап өтілді.
Өңірлердің өкілдері Жолдауда көтерілген Президент бастамалары ауыл тұрғындарының үміт-тілектеріне сай келетінін және ауылдағы жағдайды оң бағытта өзгертуге мүмкіндік беретінін ерекше айтты.
Сондай-ақ Жолдауды халық арасында кеңінен насихаттау үшін арнайы іс-шаралар жоспарын әзірлеу туралы шешім қабылданды. Бұл жоспарға өңірлерде түсіндіру жұмыстарын жүргізу, тұрғындармен кездесулер, форумдар, семинарлар және дөңгелек үстелдер өткізу кіреді.
Жиынды қорытындылай келе, Серік Егізбаев «Ауыл» партиясының Мемлекет басшысы ұсынған реформалар мен бастамаларды жүзеге асырудағы басты күштердің бірі болуға дайын екенін атап өтті.
Біздің міндетіміз – қоғамның күш-жігерін біріктіріп, барлық ресурстарды жұмылдыру арқылы Жолдаудағы әрбір тапсырманың нақты орындалуын қамтамасыз ету. Біз Президент бастамаларын қолдап қана қоймай, өзіміздің де жобаларымыз бен ұсыныстарымызды енгізіп, азаматтарымыздың өмірін жақсартуға үлес қосамыз, – деді партия Төрағасы.
Ол сондай-ақ жұмыстың барлық бағыттарда – Парламенттегі заңнамалық бастамалардан бастап өңірлердегі нақты жобаларға дейін белсенді түрде жүргізілетінін айтты.
«Ауыл» партиясы еліміздің дамуына берік ұстанымын білдіріп, Қазақстанның өркендеуі мен халқының әл-ауқатын арттыру ісіне үлес қосуды көздеген барлық тараптармен ашық диалог пен ынтымақтастыққа дайын екенін мәлімдеді.