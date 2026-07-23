«Ауыл» партиясы республикалық сайлауалды штабын ашты
«Ауыл» партиясы ресми сайлауалды үгіт-насихат кезеңінің алғашқы сағаттарында Республикалық сайлауалды штабын ашып, өзінің сайлау науқанына старт берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ашылу салтанаты 23 шілдеде сағат 18:01-де өтті. Оған Құрылтай депутаттығына кандидаттар, республикалық және өңірлік штабтардың, сондай-ақ партияның жастар қанатының өкілдері қатысты.
«Біз өз ұстанымдарымызды өзгерткен жоқпыз»
Партия төрағасы Қайрат Айтуғанов бұл саяси бірлестіктің 26 жыл бойы өзінің идеологиясына және сайлаушыларына адал болып келе жатқанын мәлімдеді.
«Міне 26 жылдан бері «Ауыл» партиясы өзінің ұстанымдарына, идеологиясына және өз сайлаушыларына адал. Біз ешқашан партияның атауын өзгертпедік, өз құндылықтарымыздан бас тартпадық және саяси конъюнктураға бейімделген емеспіз. Біздің бағдарламамыз – бұл елді дамыту бойынша іс-қимыл жоспарымыз», – деді Айтуғанов.
Құрылтай депутаттығына кандидат Александр Разинков сайлауға қатысу қабылданатын шешімдер мен жұмыс нәтижелері үшін жоғары жауапкершілікпен байланысты екенін атап өтті.
Оның айтуынша, бизнестегі және қоғамдық жобалардағы тәжірибе нақты нәтижелерге қол жеткізуге негізделген тәсілді қалыптастырған, ал партия дәстүрлі түрде өңірлерді дамытуды, отандық өндірісті, кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығын және адам капиталын қолдауды жақтайды.
Киіз үйлер және сайлаушылармен кездесу\
Штабтың ашылуымен бір мерзімде партияның Астана, Шымкент қалаларындағы, Түркістан, Қарағанды және Жетісу облыстарындағы филиалдары брендтелген киіз үйлерді орната бастады. Бұл алаңдарда тұрғындар сайлауалды бағдарламамен танысып, партия өкілдерімен тілдесе алады және кандидаттарға өз ұсыныстарын қалдыра алады.
Үгіт-насихат кезеңі ішінде кандидаттар мен штаб өкілдері өңір тұрғындарымен кездесулер өткізуді, бағдарламаның ережелерін таныстыруды және сайлаушылардың ұсыныстарын жинауды жоспарлап отыр.
2026 жылғы 23 маусымда саяси бірлестіктің кезектен тыс съезінде Қайрат Айтуғанов «Ауыл» партиясының төрағасы болып сайланды.
Бұған дейін Орталық сайлау комиссиясы Құрылтай депутаттарының сайлауына қатысу үшін 69 кандидат кірген «Ауыл» партиялық тізімін тіркеді.
Тізім тіркелгеннен кейін Айтуғанов VIII шақырылымдағы Мәжіліс депутаты Анас Баққожаевтың бұл тізімде неге жоқ екенін түсіндіріп, тізімді қалыптастыру партияның ішкі шешімі болып табылатынын мәлімдеді.
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