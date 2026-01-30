BAQ.KZ тілшісі алыстағы ауылда халық денсаулығының сақшысына айналып, жергілікті тұрғындардың саулығын ойлап, массаж орталығын ашқан кәсіпкердің тыныс-тіршілігімен танысып қайтты.
Ауыл тұрғындарының әл-ауқатын арттыру, кәсіпкерлікті дамыту және жаңа жұмыс орындарын ашу – мемлекет саясатының басым бағыттарының бірі. Осы мақсатта жүзеге асырылып жатқан «Ауыл аманаты» бағдарламасы бүгінде Жамбыл ауданында нақты нәтижесін беріп отыр. Бағдарлама аясында ауданда 80 жоба жүзеге асса, тек өткен жылдың өзінде өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы салаларында 10 ауылдық округте 56 нысан пайдалануға берілген. Соның нәтижесінде ауылды жерде жылыжайлар, балық шаруашылығы, шағын өндіріс орындары мен қызмет көрсету орталықтарының саны артып келеді.
Осындай игілікті бастамалардың бірі – Аса ауылында ашылған жаңа массаж орталығы. «Ауыл аманаты» бағдарламасының мүмкіндігін тиімді пайдаланған жергілікті кәсіпкер Сафура Асанқұлова өз ісін ауыл тұрғындарының денсаулығын нығайтуға бағыттауды жөн көрген.
Кәсіпкердің айтуынша, ол бұл іске бір күнде келген жоқ. Ұзақ уақыт бойы ауыл тұрғындарының, әсіресе балалар мен егде жастағы адамдардың емдік массажға, оңалту қызметтеріне мұқтаж екенін байқап жүрген.
Ауылда балалардың денсаулығына қатысты мәселелер аз емес. Бұл жағдайды күнделікті өмірде жиі байқауға болады. Әсіресе сәбилер мен жас балалар арасында түрлі денсаулық ауытқулары кездеседі. Кейбір балаларға жүйелі түрде массаж қажет. Ал кейбіріне емдік дене шынықтыру курстары ұсынылады. Мұндай ем-шаралар баланың дұрыс дамуы үшін өте маңызды. Алайда ауылдық жерде бұл қызмет түрлері бұрын қолжетімді бола бермейтін. Көптеген ата-ана баласын қалаға апаруға мәжбүр болды. Қалаға қатынау уақыт пен қаражатты талап етеді. Әрбір отбасының оған мүмкіндігі жете бермейді. Әсіресе көпбалалы отбасылар үшін бұл үлкен қиындық. Кейде жолдың алыстығы емді уақытында алуға кедергі келтіреді. Соның салдарынан кейбір балалар қажетті ем-шарадан тыс қалып жатады. Бұл жағдай мені бейжай қалдырмады. Ауыл тұрғыны ретінде бұл мәселені жақсы түсіндім. Өз ауылымда осындай қажеттіліктің бар екенін анық сезіндім. Сол себепті ауыл ішінде қолжетімді емдеу орталығын ашу ойы туды. Бұл шешім ұзақ ойланудың нәтижесінде қабылданды. Негізгі мақсат – ауыл балаларына сапалы қызмет көрсету болды. Сонымен қатар ата-аналардың да уайымын азайтуды көздедім. Орталықтың есігі әрбір ауыл тұрғынына ашық болуын қаладым. Мұнда медициналық қызмет сапалы әрі қауіпсіз болуы тиіс деп есептеймін. Балаларға көрсетілетін әрбір ем-шара жауапкершілікпен жүргізіледі. Массаж бен емдік жаттығулар мамандардың бақылауында өтеді. Баланың денсаулығы – ата-ана үшін ең қымбат құндылық. Сондықтан бұл істі жай кәсіп ретінде емес, әлеуметтік жоба ретінде қарадым. Ауылда осындай орталықтың ашылуы уақыт талабы болды. Бұл бастама ауыл тұрғындарына нақты көмек береді деп сенемін. Қызметтің қолжетімді болуы – басты қағидалардың бірі. Әр бала дер кезінде ем алуға тиіс. Денсаулық – ұлт болашағының негізі. Ал баланың саулығы сол болашақтың кепілі. Сондықтан ауыл медицинасын дамыту аса маңызды. Бұл бағытта әрбір жасалған қадам бағалы. Мен осы орталық арқылы өз үлесімді қосуды мақсат еттім. Қала мен ауыл арасындағы медициналық алшақтықты азайтқым келді. Ауыл тұрғындарына сапалы қызмет ұсыну – мен үшін үлкен жауапкершілік. Әр келген баланың жағдайына жеке көңіл бөлінеді. Ата-аналармен тұрақты байланыс орнатылады. Олардың пікірлері мен ұсыныстары ескеріледі. Болашақта орталықтың қызмет аясын кеңейтуді жоспарлап отырмын. Қосымша емдеу түрлерін енгізу ойымда бар. Бұл ауыл тұрғындары үшін тағы да жаңа мүмкіндік болмақ. Ауылдан шықпай-ақ қажетті ем алу – үлкен жеңілдік. Осындай мүмкіндікті жасау – менің басты арманымның бірі. Ауыл балалары қала баласынан кем болмауы керек. Олардың да сапалы медициналық көмек алуға толық құқығы бар. Сол құқықтың орындалуына үлес қосу – әр азаматтың міндеті. Мен өз таңдауымның дұрыс екеніне сенемін. Бұл орталық ауыл балаларының денсаулығына қызмет ете береді деп үміттенемін, – дейді кәсіпкер Сафура Асанқұлова.
Ол «Ауыл аманаты» бағдарламасы арқылы 2,5 пайыздық жеңілдетілген несие алып, алты миллион теңге қаржыға өз үйінің жанынан заманауи талаптарға сай массаж және емдеу орталығын іске қосқан. Қысқа уақыт ішінде орталық ауыл тұрғындары арасында сұранысқа ие болып үлгерді. Бүгінде орталықта сәбилерге арналған массаж, гидромассаж, емдік дене шынықтыру, парафин терапиясы, түрлі жаттығулар мен электрофорез секілді қызмет түрлері көрсетіледі. Сонымен қатар алғашқы медициналық ем-шаралар да жүргізіледі. Барлық қызметтер білікті мамандардың бақылауымен жүзеге асады. Ауыл тұрғындары үшін мұндай орталықтың ашылуы үлкен қуаныш болды. Орталыққа келушілердің бірі, көпбалалы ана Айгүл Сейтқалиева:
— Бұрын баламды массажға апару үшін аудан орталығындағы емханаға кезекке тұратынбыз немесе Тараз қаласына жиі барып жүрдік. Бұл біз үшін оңай болған жоқ. Әр жолы алыс жолға шығуға тура келетін. Қалаға бару үшін алдын ала жоспар жасау қажет еді. Жолға кететін уақыт та аз емес. Ал бұл орталық біздің үйімізге өте жақын, тиіп тұр десем де болады. Баланың денсаулығы бәрінен маңызды ғой. Сол себепті әр сапар уайыммен өтетін. Қаладағы емдеу орындарында кезек күту де көп уақыт алатын. Кейде бір маманға кіру үшін бірнеше сағат күтуге тура келді. Мұның бәрі баланың жүйкесіне де әсер ететін. Осындай қиындықтарды бастан өткердік. Сондықтан ауылда массаж орталығы ашылғанын естігенде қатты қуандым. Қазір баламды өз ауылымыздағы орталыққа апарып жүрмін. Бұл біз үшін үлкен жеңілдік болды. Жолға шығудың қажеті жоқ. Уақытты да, қаражатты да үнемдейміз. Ең бастысы – бала өзін еркін сезінеді. Таныс ортада ем қабылдау оған оң әсер етуде. Орталықтағы мамандардың қарым-қатынасы өте жақсы. Олар әр балаға ерекше көңіл бөледі. Қызмет сапасы көңілімізден шығып отыр. Массаждың нәтижесін де көріп жүрміз. Баланың жағдайы біртіндеп жақсарып келеді. Мұндай орталықтың ауылда ашылғаны біз үшін үлкен қуаныш. Бұл ауыл тұрғындарына жасалған нақты қолдау деп білемін. Осындай мүмкіндіктің туғанына дән ризамыз. Ата-ана ретінде көңіліміз орнықты. Енді баламызды алаңсыз емдетуге жағдай бар. Ауылда да сапалы медициналық қызмет алуға болатынына көзіміз жетті. Бұл – үлкен жетістік. Осындай орталықтар көбейе берсе екен дейміз. Мұның бәрі ауыл балаларының болашағы үшін аса маңызды, – дейді.
Ал зейнеткер тұрғындардың бірі де орталық жұмысына оң бағасын берді:
Жасымыз келген соң түрлі сырқаттың мазалайтыны жасырын емес. Жыл өткен сайын денсаулыққа қатысты мәселелер көбейе түседі. Әсіресе буын, бел, аяқ-қол аурулары жиі байқалады. Мұндай кезде емдік массаждың көмегі зор. Дәрігерлер де массаждың пайдасын жиі айтады. Алайда бұрын бұл қызметті алу біз үшін оңай болған жоқ. Емдік массаж үшін қалаға баруға тура келетін. Қалаға қатынау егде адамға ауыр тиеді. Жолдың алыстығы шаршатады. Кейде ерте тұрып, кеш қайтатынбыз. Сондықтан ауылда массаж орталығы ашылғанын естігенде қуанышымыз қойнымызға сыймады. Бұл біз үшін үлкен жеңілдік болды. Орталықтағы жағдай да көңілден шығады. Мамандардың қарым-қатынасы өте жақсы. Әр келген адамға түсіністікпен қарайды. Емдік массаждың нәтижесін де сезіне бастадық. Дене жеңілдеп, қозғалу оңайлады. Ауырсыну да біртіндеп азайып келеді. Осындай орталықтың ауылда ашылғанына дән ризамыз, Бұл егде жастағы адамдар үшін үлкен көмек. Ауыл тұрғындарының денсаулығын ойлаған игі іс деп бағалаймыз. Мұндай мүмкіндікті жасап бергендерге алғысымыз шексіз. Ауылда да сапалы ем алуға болатынына көзіміз жетті. Бұл біздің көңілімізге сенім ұялатты. Денсаулығымызға көбірек көңіл бөлуге мүмкіндік туды. Осындай орталықтар көбейе берсе екен дейміз. Халықтың игілігі үшін жасалған істің берекесі болсын, – дейді ол.
Қазіргі таңда орталық күніне 10-15 адамға дейін қабылдайды. Әсіресе балалардың көптеп келуі – көрсетілетін қызметке деген сенімнің артып келе жатқанын аңғартады. Кәсіпкер алдағы уақытта орталықты кеңейтіп, қосымша мамандар тартуды жоспарлап отыр.