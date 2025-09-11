Ауруханада көз жұмды: АҚШ-та саясаттанушы Чарли Киркке оқ атылды

АҚШ-тың Юта штатында белгілі консервативті блогер Чарли Киркке сөз сөйлеу кезінде оқ атылды. Оқиға Юта алқабы университетінде болған, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Атыс қойылымның 20-шы минутында тіркелген. Кирк мойнынан жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Алайда дәрігерлер оны аман алып қала алмады.
Университет өкілдерінің хабарлауынша, күдікті көрші ғимараттан оқ атқан. Ол оқиға орнында ұсталды. Әлеуметтік желілерде қарияның тізерлеп отырған сәті мен жанында полиция қызметкерлері тұрған бейне тарады.
Дональд Трамп саяси белсенді Чарли Кирктің қайтыс болуына байланысты бүкіл ел бойынша АҚШ туларын түсіруге бұйрық бергенін айтты.
Шынында да ұлы американдық патриот Чарли Кирктің құрметіне мен Америка Құрама Штаттарындағы барлық американдық жалауларды төмен түсіруді бұйырамын, - делінген Truth Social-дағы жазбасында.
Чарли Кирк – Turning Point USA студенттік ұйымының негізін қалаушы әрі консервативті белсенді. Ол жастарды Дональд Трамп жағына тартуда маңызды рөл атқарған. Кирктің АҚШ университеттеріндегі сөздері әдетте үлкен аудиторияны жинайды.