Ауғанстандағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 1400-ден асты

Бүгiн, 18:11
Reuters
Фото: Reuters

Ауғанстанда болған жер сілкінісінен 1400-ден астам адам қаза тауып, мыңдаған тұрғын жараланды. Таулы аймақтағы құтқару жұмыстары қиын жүріп жатыр, халықаралық ұйымдар мен елдер көмек жіберуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Reuters-ке сілтеме жасап.

Талибан әкімшілігінің өкілі Забиулла Муджахидтің мәліметінше, кемінде 1411 адам қаза тауып, 3124 адам жараланған. 5400-ден астам үй қираған. БҰҰ Ауғанстандағы үйлестірушісі құрбандар саны әлі де өсуі мүмкін екенін ескертті.

Ауғанстандағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 1400-ден асты
Фото: Reuters

Зілзала дүйсенбіге қараған түні Кунар мен Нангархар провинцияларында тіркелді. Магнитудасы 6 балдық жер сілкінісі таулы аймақтарда көптеген ауылдарды жермен-жексен етті. Қиын рельеф пен бұзылған жолдар құтқару жұмыстарына кедергі келтіруде.

ЮНИСЕФ мыңдаған бала қауіп-қатерде екенін мәлімдеп, дәрі-дәрмек, шатыр, жылы киім және гигиеналық заттар жіберіп жатыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы апаттан 12 мыңнан астам адамның зардап шеккенін хабарлады.

Ауғанстандағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 1400-ден асты
Фото: Reuters

Ұлыбритания, Үндістан, Қытай, БАӘ, ЕО, Пәкістан және Иран гуманитарлық көмек көрсетуге уәде етті. Үндістан Кунарға алғашқы 1000 шатыр мен 15 тонна азық-түлік жеткізді.

Апат шетелдік көмектің қысқаруымен қиналып отырған Талибан әкімшілігі үшін ауыр соққы болды.

Еске салсақ, бұған дейін Ауғанстанда жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 800-ге жеткенін жаздық.

