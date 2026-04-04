Ауғанстандағы жер сілкінісі: Бір отбасынан сегіз адам қаза тапты

Отбасынан сәби ғана аман қалған.

4 Сәуір 2026, 14:19
Ауғанстанда магнитудасы 5,8 болған жер сілкінісі бір отбасының сегіз мүшесінің өмірін қиды, деп хабарлайды BAQ.KZ Al Arabiya-ға сілтеме жасап.

Елдің Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, жер сілкінісі жұма күні кешке солтүстік-шығыстағы Бадахшан провинциясында 186 шақырым тереңдікте болған.

Жерасты дүмпуі елдің бірнеше өңірінде, соның ішінде астана Кабулда да сезілгені атап өтілді.

Кабул провинциясындағы Госфанд-Дара ауданында жер сілкінісі салдарынан бір отбасының сегіз мүшесі қаза тапты, – деді Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Шарафат Заман.

Оның айтуынша, сол отбасынан шамамен екі жастағы бір сәби ғана аман қалған.

