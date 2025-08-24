Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Ауғанстанда кейбір адамдарға құжат берілмейтін болды

Бүгiн, 19:48
145
Ауғанстанда паспорт алу тәртібіне жаңа өзгерістер енгізілді. Енді белгілі бір санаттағы азаматтарға құжат беруге тыйым салынады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Khaama Press таратқан мәліметке сәйкес, Ұлттық паспорт басқармасы енді сотталғандарға, сондай-ақ шетелге шығуына шектеу қойылған азаматтарға құжат бермейді.

Сонымен қатар заңды өкілдері еріп жүрмесе, балаларға және қаржылық міндеттемелерін орындамаған адамдарға құжат берілмейді, – делінген хабарламада.

Бұл дегеніміз, барлық қарызын өтемейінше, құжат алу да, елден шығу да мүмкін болмайды.

Айта кетейік, Ауғанстан азаматтары ел ішінде жеке басын куәландыратын құжат – «тазкираны» (қағаз немесе электронды нұсқада) пайдаланады. Ал шетелге шығу үшін міндетті түрде паспорт қажет.

