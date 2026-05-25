Әуедегі апат: Австрияда ұшақ пен парапланшы соқтығысып қалды
Оқыс оқиғадан парапланшы ауыр жарақат алмаған.
Австриядағы Зальцбург жерінде жеңіл моторлы ұшақ әуеде парапланшы әйелмен соқтығысты.
ТАСС ақпаратына сәйкес, оқиға сенбі күні жергілікті уақытпен сағат 13:15 шамасында Пизендорф коммунасының аймағында болған.
Полицияның мәліметінше, «Cessna 172» ұшағының штурвалында Тирольдің 28 жастағы тұрғыны болған. Ол дер кезінде бұрылып үлгермегенін, соның салдарынан парапланның күмбезіне соғылғанын хабарлады. Ұшақтың винті спортшының жабдықтарын қатты зақымдаған.
Сол сәтте 44 жастағы тәжірибелі парапланшы әйел қосалқы парашютті ашып үлгеріп, орман жолына шұғыл қонған.
Әйел тікұшақпен Целль-ам-Зе қаласына жеткізілді. Оқыс оқиғадан қатысушылардың екеуі де ауыр жарақат алмаған.
Парапланшы әйелдің ұшу сәтін видеоға түсіріп жатқаны және соқтығысудан кейін де жазбаны тоқтатпағаны белгілі болды.
Кейінірек ол видеоны Instagram-да жариялап, бұл күнді өзінің «екінші туған күні» деп атады.
Еске салайық, бұған дейін FlyArystan ұшағы құстармен соқтығысып, рейс кешіктірілгені хабарланды.
Тағы оқи отырыңыздар:
Астанадан шыққан ұшақ Ақтөбеге шұғыл қонуға мәжбүр болды
Ташкенттен Гуанчжоуға ұшып бара жатқан ұшаққа найзағай түсті
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- Астаналық мұғалім 13,5 тонна автобусты сүйреп, әлем рекордын жаңартты
- Отандық сот сарапшылары аудио-дипфейктерді зерттеудің жаңа әдісін енгізді
- БҚО-дағы "Сырым" шекара бекеті маңынан белгісіз дрондар байқалды
- Қарағандыда 20 жастағы қызды көлік қағып, оқиға орнында қаза тапты
- Қазақстандық тревел-блогер әлемдік WIBA Awards сыйлығын жеңіп алды