  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Ауа райының қолайсыздығына байланысты жүргізушілерге ескерту жасалды

Ауа райының қолайсыздығына байланысты жүргізушілерге ескерту жасалды

Еліміздің алты өңіріндегі автожолдарда қолайсыз ауа райы күтіледі.

30 Қазан 2026, 09:33
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
pexels.com 30 Қазан 2026, 09:33
30 Қазан 2026, 09:33
151
Фото: pexels.com

Бүгін Алматы, Қарағанды, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Абай және Жетісу облыстарында жаңбыр аралас қар және қар жауады деп болжануда.

Ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық маңызы бар автожолдардың жекелеген учаскелерінде көріну қашықтығы төмендеп, жол жамылғысы тайғақ болуы мүмкін.

Жүргізушілерге барынша сақ болу, жол жағдайына қарай қауіпсіз жылдамдықты таңдау, көлік арасындағы қашықтықты сақтау және күрт маневр жасаудан аулақ болу ұсынылады.

Еске салайық, бұған дейін аяз бен тұманға байланысты 16 өңірде дауылды ескерту жарияланды.

Ең оқылған:

Наверх