Жүргізушілерге алыс жолға шықпас бұрын ауа райы болжамын және жолдардың жай-күйін нақтылап алуға кеңес беріледі.

Фото: freepik

Ауа райының қолайсыздығына байланысты бірқатар республикалық жолдарда қозғалыс уақытша шектелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 12 ақпан сағат 20:00-ден бастап ауа райының күрт бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар бірнеше автожол учаскесінде барлық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, - делінген хабарламада.

Алматы облысы бойынша:

  • «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 25–124 шақырым аралығы (Ақы алу пунктінен Жетісу облысының шекарасына дейін);
  • «Алматы – Шелек – Қорғас» автожолының 25–243 шақырым аралығы (Ақы алу пунктінен Тасқарасу бұрылысына дейін).

Жетісу облысы бойынша:

  • «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 124–168 шақырым аралығы (Алматы облысының шекарасынан Сарыөзек ауылына дейін).

Мамандардың мәліметінше, қозғалысты 2026 жылғы 13 ақпан сағат 07:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.

Жүргізушілерге алыс жолға шықпас бұрын ауа райы болжамын және жолдардың жай-күйін нақтылап алуға кеңес беріледі.

