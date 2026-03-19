Ауа райы күрт нашарлады: Бірнеше облыста жол жабылды
Кеше 2026, 22:48
2026 жылғы 19 наурызда ауа райының күрт нашарлауына байланысты бірқатар республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрлері үшін қозғалысқа уақытша шектеу енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қарағанды облысында:
- «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 788-906 шақырым аралығы (Ұлытау облысының шекарасы – Топар ауылы);
- Осы жолдың 970-1066 шақырым аралығы (Қарағанды қаласы – Молодежный кенті);
- «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Бұғаз» автожолының 17-217 шақырым аралығы (Қарағанды – Қарқаралы бағытында).
Ұлытау облысында:
- «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 756-788 шақырым аралығы (Жаңаарқа ауылы – Қарағанды облысының шекарасы).
Павлодар облысында:
- «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 1135-1206 шақырым аралығы (Қарағанды облысының шекарасы – Шідерті кенті).
Барлық аталған учаскелерде қозғалыс 19 наурыз күні кешкі сағат 21:00-21:30 аралығында шектелді.
Жол қозғалысын 2026 жылғы 20 наурыз сағат 08:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
Жүргізушілерге жолға шықпас бұрын ауа райы жағдайын ескеріп, қауіпсіздік шараларын сақтауға кеңес беріледі.
