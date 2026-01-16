Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ауа райы күрт бұзылды: үш облыста жол жабылды

Кеше, 22:35
180
Бөлісу:
depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"ҚазАвтоЖол" үш облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 16 қаңтар сағат 21:15-те ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда жолаушылар тасымалдайтын рейстік автобустар мен дизель отынымен жүретін автокөліктердің қозғалысына шектеу енгізілді:

Ақтөбе облысы:

- «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автомобиль жолының 776-1240 шақырым аралығындағы учаскесі («ЭКО ойл» ЖҚС – Қызылорда облысының шекарасы).

Қызылорда облысы:

- «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1240-1362 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақтөбе облысы шекарасы – Арал қаласы).

Жолды 2026 жылғы 17 қаңтар сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

Маңғыстау облысы:

2026 жылғы 16 қаңтар сағат 21:00-де ауа райының бұзылуына байланысты «Ақтау – Құрық» автожолының 13-72 шақырым аралығындағы учаскесінде (Ақтау каласы- Құрық ауылы) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізілді.

Жолды 2026 жылғы 17 қаңтар сағат 12:00-де ашу жоспарланған.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Міржақып Дулатұлының есімі Арқалық қалалық әуежайына беріледі
Келесі жаңалық
Ақтөбеде ер адамнан ақша бопсалаған күдікті келіншек ұсталды
Өзгелердің жаңалығы